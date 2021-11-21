 

В домах ребенка в Украине находятся 2,5 тыс. детей до трех лет – “Украинская сеть по правам ребенка”

21.11.2021, 2:18, Новости дня
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“Мы хотим показать не масштаб, а ничтожность проблемы, с которой власть не в состоянии справиться. Пусть пока нет ресурса позаботиться обо всех 90 тыс. детей, которые находятся в интернатных заведениях, но для 2,5 тыс. самых маленьких можно найти способы семейного воспитания”, – сказала она.

По словам правозащитницы, в среднем один такой ребенок приходится в Украине на две объединенные территориальные общины.

“Неужели община не может позаботиться о них?”, – подчеркнула Касьянова.

В организации также поделились информацией об основных причинах попадания детей в такие дома. На первом месте (42,6%) – злоупотребление со стороны родителей и небрежное отношение к детям.

Контекст:

В ЮНИСЕФ отмечали, что в Украине одно из самых высоких в Европе количество детей, проживающих в интернатах. Комитет ООН по правам ребенка призывал Украину провести комплексную реформу, направленную на то, чтобы дети росли в семьях.

В сентябре 2020 года Минюст сообщал, что за последние 10 лет в Украине усыновили 23,8 тыс. детей. Из них 17,6 тыс. усыновили украинцы, 6155 – иностранцы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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