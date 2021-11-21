 

WSJ: Путин заставил Запад жить по своим правилам

21.11.2021, 2:14, Новости дня
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За время президентства Владимиру Путину удалось сделать практически все, чтобы укрепить позиции Москвы в важных областях, западным странам пора отказаться от самолюбивых убеждений в том, что РФ – слабое государство, которому можно навязать свое мнение, пишет The Wall Street Journal.

«Владимир Путин пустил по ветру корыстные западные нарративы о РФ как угасающей державе и любой сохраняющийся скептицизм по поводу его способности занять достойное место на мировой арене. Российский силач давно уяснил жизненные уроки, которые извлек на извилистых улицах Ленинграда в 1960-х, например: если драка неизбежна, ты должен нанести первый удар. Он овладел навыком заставлять более сильные державы иметь дело с ним на его собственных условиях», – говорится в статье WSJ.  

Авторы материала Юджин Румер и Эндрю С. Вайс считают, что российский лидер модернизировал армию, улучшил международную торговлю топливом, окружил свою страну кольцом дружественных государств и дал понять зарубежным партнерам, что основным условием для НАТО остается отказ от расширения на восток.

По мнению аналитиков, с ростом взаимодействия НАТО и Киева Москва стала воспринимать Украину как «нечто вроде авианосца НАТО, припаркованного на границе с Россией». Журналисты также напомнили, что  в 2007 году западные лидеры не восприняли всерьез требования, высказанные Путиным на Мюнхенской конференции по безопасности, и пообещали Украине и Грузии членство в Североатлантическом альянсе. Однако через несколько месяцев Грузия развязала конфликт в Южной Осетии.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на американских и европейских официальных лиц сообщила, что осталось мало времени для того, чтобы помешать России «вторгнуться» на территорию Украины.

Президент Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявил, что сообщения о том, что РФ якобы готовит «военное вторжение на Украину», являются алармистскими.

До этого Вашингтон и Москва обсудили обеспокоенность США в связи с «необычной военной активностью», которая, по версии американцев, наблюдается у российско-украинской границы.

Напомним, по итогам переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств Вашингтон и Киев подписали хартию «о стратегическом партнерстве». Это произошло на фоне обвинений в адрес России, которая, как утверждают американцы, якобы «готовит вторжение на Украину».

Москва не раз отвергала обвинения в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а подобные слова используют как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.



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