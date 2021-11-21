 

Судно с углем из США прибыло на Украину

21.11.2021, 2:14, Новости дня
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На Украину прибыла первая из семи законтрактованных судовых партий угля, в рамках которых должны поставить 1,5 млн тонн угля, сообщила украинская компания «ДТЭК Энерго», входящая в холдинг бизнесмена Рината Ахметова.

Компания сообщает, что «объем первой поставки составил 60,5 тыс. тонн», уголь направят государственным ТЭС компании «Центрэнерго». Всего должно быть семь судовых партий (пять – из США, две – из Колумбии) по 40–75 тыс. тонн. Ожидается, что партии прибудут на Украину в течение ноября – января. Так, вторая партия ожидается в конце ноября, еще четыре – в декабре, последняя – в январе. Подчеркивается, что импорт угля «является временной мерой для покрытия дефицита топлива, в то время как использование угля украинской добычи остается приоритетным», передает ТАСС.

Напомним, на Украине отключили 90% мощностей государственных ТЭС. Власти Украины заявили о состоянии «энергетической войны» с Россией. В конце октября глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявлял, что с 1 ноября Россия остановила поставки энергетического угля на Украину. В Москве остановку поставок угля на Украину объяснили растущими потребностями в России.



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