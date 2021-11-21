 

Акции против коронавирусных ограничений переросли в беспорядки в Европе

21.11.2021, 2:14, Новости дня
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В странах Европы прошли акции протеста в рамках Всемирной демонстрации против коронавирусных ограничений, участники которой в выходные вышли на улицы в более чем 100 городах в разных странах мира.

В Париже на шествии «желтых жилетов» и противников санитарных пропусков с самого начала обстановка была напряженной. Агрессивно настроенные люди бросали бутылки, банки и апельсины в представителей правопорядка. Хулиганы также поджигали мусор и деревянные коробки, где хранились фрукты на уже закрывшихся торговых рядах. Полиция применила в ответ слезоточивый газ и дубинки.

В столице Нидерландов Амстердаме сотни людей вышли на акцию протеста против ограничительных мер, хотя организаторы акции заявили об ее отмене по причине вспыхнувших беспорядков на аналогичной акции, которая прошла накануне в Роттердаме. Власти города также запретили проводить какие-либо акциии, передает РИА «Новости».

В пятницу в Роттердаме прошли протесты против новых антикоронавирусных ограничений. Протестующие бросали в правоохранителей камни и запускали в их сторону фейерверки. Полиция задержала более 50 человек. Сообщается, что три человека получили огнестрельные ранения. Правоохранители расследуют, при каких обстоятельствах полиция открыла огонь и были ли ранения нанесены полицейскими пулями.

Несколько тысяч человек приняли участие в субботу в протестных акциях против коронавирусных ограничений в центре Лондона. Демонстранты выступали против вакцинации детей, ковид-паспортов и обязательного тестирования на наличие инфекции у представителей разных профессий, передает ТАСС.

Участники протеста против ограничительных мер и ковид-сертификатов со всей страны съехались автобусами и в столицу Хорватии, собралось от 10 до 20 тыс. человек. Полиция Загреба сообщила, что не выдавала разрешения на проведение акции. Участники акции напали на журналистов ряда СМИ.

Около 35 тыс. человек в субботу приняли участие в демонстрации в Вене. Представитель городской полиции заявил, что атмосфера была довольно накаленная, было произведено несколько задержаний. Ряд демонстрантов бросали в сотрудников полиции, обеспечивающих безопасность на митинге, пивные банки.

В субботу в центре Вильнюса собралось более тысячи человек, которые протестовали против прививок от COVID-19, информирует Delfi.



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