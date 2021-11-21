Компания Samsung откладывает выпуск планшета Galaxy Tab S8

Неожиданная новость пришла из компании Samsung. Производитель электроники хотел в ближайшее время устроить презентацию нового планшета Galaxy Tab S8, однако вынужден был отложить проведение мероприятия.

Причиной стала болезнь нескольких рабочих на заводе, который должен был изготовить первую партию устройств. И них обнаружили коронавирус, из-за чего предприятие пришлось закрыть на карантин.

По этой причине представлять фактически нечего, так как невозможно сразу объявить о начале продаж. Также представители компании Samsung заявили, что при этом смартфоны Galaxy S22 будут выпускаться в полном объеме. Планшеты Galaxy Tab S8 должны были представить в нескольких вариантах с различными экранами размером от 11 до 14,6 дюйма.