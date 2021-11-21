 

Das Erste – Курца лишили депутатской неприкосновенности

21.11.2021, 1:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Парламент Австрии лишил экс-канцлера страны Себастьяна Курца депутатской неприкосновенности, пишет Das Erste. Издание отмечает, что этот шаг одобрил сам Курц, рассчитывающий защищаться против обвинений в свой адрес. Das Erste напоминает, что политику вменяют злоупотребление должностными полномочиями.


Reuters

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц теперь не имеет защиты от коррупционных расследований, пишет Das Erste: парламент страны единогласным решением лишил политика депутатской неприкосновенности. Как отмечает издание, такой шаг поддержали сам Курц и его Австрийская народная партия (АНП). Экс-канцлер намерен как можно скорее разъяснить обвинения в свой адрес.

Das Erste напоминает, что австрийская прокуратура ведёт расследование в отношении Курца и его нескольких ближайших сторонников по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Курца обвиняют в том, что он использовал фальсифицированные и оплаченные налогоплательщиками опросы, для того чтобы стать лидером АНП и канцлером Австрии. Кроме того, экс-канцлеру вменяются лжесвидетельствование во время расследования скандального «Ибица-гейта» и коррупция. Сам Курц отрицает все обвинения, отмечает издание.

Поначалу Курц не намеревался уходить с должности канцлера, однако угроза вотума недоверия со стороны оппозиции вынудила его оставить пост главы правительства, пишет Das Erste. При этом он остался председателем АНП. Издание напоминает, что до этого карьера Курца развивалась стремительно: он стал министром иностранных дел в 27 лет, а в 31 год избрался на пост канцлера. Его первый срок завершился в 2019 году, после того как партнёров АНП по правящей коалиции обвинили в коррупции. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.03 / Кипр с 1 апреля разрешит украинцам въезжать на свою территорию

25.03 / Вертолет МЧС упал в акваторию Куршского залива в Калининградской области

04.04 / Из-за COVID-19 волонтер требует провести внеочередную сессию горсовета Харькова

25.08 / Нардеп от “Батьківщини”: Тимошенко не подключена к аппарату ИВЛ

01.06 / Евросоюз не поддерживает реализацию проекта “Северный поток – 2” – еврокомиссар Симсон

22.02 / Стало известно о смертельной опасности изжоги

29.06 / Рособрнадзор не зафиксировал существенных сбоев во время пробного ЕГЭ

08.07 / NBC – в Нью-Йорке в связи с насилием с применением огнестрельного оружия объявлено чрезвычайное положение

08.12 / Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией

16.10 / NYT – Пентагон предложил компенсацию родственникам убитых по ошибке афганцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика