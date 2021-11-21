 

Петиция о необходимости указывать, что бюджет – это средства налогоплательщиков Украины, получила 25 тыс. голосов

21.11.2021, 1:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Обязать органы государственной власти и органы местного самоуправления на всех информационных материалах об использовании бюджетных средств в обязательном порядке указывать фразу “за средства налогоплательщиков” в соответствии с контекстом. Размер данной надписи должен быть не менее 25% площади информационного материала”, – сказано в обращении.

По состоянию на 21 ноября, за 31 день до завершения голосования, петиция получила поддержку 25 222 пользователей.

Скриншот: petition.president.gov.ua

Теперь на петицию должен ответить глава государства Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.08 / Forbes – Apple рискует потерять доминирующее положение из-за антимонопольных законов России и антикитайских указов Трампа

01.10 / “Стоять – бояться”. Могилевская намекнула, что занялась боксом

25.07 / Во Франции из-за гибели рабочего остановили скоростные поезда

13.05 / Военные дипломаты США убедились в присутствии войск РФ на Донбассе

03.03 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

11.11 / «Хаббл» зафиксировал процесс гибели такой же звезды, как Солнце

16.05 / Чехии потребовались разъяснения по списку недружественных РФ стран

24.04 / В Германии увидели нестыковки в версии Чехии о взрывах на складах

29.08 / Трамп обвинил демократов в необходимости закупать нефть у России

28.11 / В поездах пассажирам снова будут продавать чай и кофе – “Укрзалізниця”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика