Резников: Если, не дай бог, против Украины будет агрессия, пострадает вся Европа. Страны Балтии и Польша точно понимают риски

Об этом в интервью “Голосу Америки”, опубликованном 19 ноября, рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

“Данные разведок совпадают, а оценки могут быть разными. Мы не паникуем, потому что за восемь лет этой войны привыкли к угрозе. Соответственно, мы воспринимаем это более спокойно, потому что мы просто уже готовы, а для них это так стало немного неожиданно. Они считают, что данные свидетельствуют о росте рисков и я с ними соглашаюсь, потому что есть признаки эскалации. Для нас важно, что наконец они начали бить тревогу публично и благодаря в том числе средствам массовой информации, Washington Post, Politico и другим, это привлекло внимание всего мира”, – сказал Резников, отметив, что “даже в сложной ситуации ищет позитив”.

По словам министра, позитив, который он видит, заключается в наличии реакции мирового сообщества на эскалацию. Глава Минобороны не верит, что Путин решится на полномасштабное наступление. Кроме того, Резников подчеркивает: Украина за восемь лет войны научилась защищаться.

Он отметил, что за восемь лет войны Украина также привыкла к тому, что мировое сообщество высказывает обеспокоенность ситуацией.

“Удивленность, озабоченность, беспокойство не работают. Здание Кремля имеет очень высокие и толстые стены, и [его обитатели] давно уже не слышат беспокойства, а к определенному уровню санкций выработали иммунитет. Они будут реагировать только если эта война будет очень дорого стоить и станет невыгодной. Только такие решительные шаги, в том числе со стороны Соединенных Штатов, как ведущая мировая страна, могут им это продемонстрировать”, – добавил министр.

Резников говорит, что хотел бы видеть больше солидарности и решительности со стороны ЕС, США и Великобритании в поддержке Украины.

“Кто точно понимает все риски – это страны Балтии и Польша. Это наши самые близкие друзья. Они так же в свое время были под оккупацией Советского Союза и я надеюсь, что эта волна беспокойства не ради самого беспокойства, а ради реакции, начнет работать и в Европе”, – подчеркнул глава Минобороны, отметив, что на прошлой неделе мир “услышал голос” премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заявлял, что европейскому сообществу вскоре придется выбирать между российским газом и защитой Украины и стабильности в мире.

“Если, не дай бог, против Украины будет агрессия, пострадает вся Европа, потому что станет очевидным, что Европа незащищена”, – добавил Резников.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

10 ноября США предупредили власти России о потенциальных негативных последствиях любой возрастающей угрозы безопасности Украины из-за “необычной военной активности” РФ вблизи украинской границы. В Пентагоне призвали Россию объяснить концентрацию войск вблизи Украины.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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