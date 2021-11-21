 

Компания Илона Маска перенесла запуск украинского спутника – Шмыгаль

21.11.2021, 1:24, Новости дня
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“Мы готовы были запустить его. Спутник готов. Запуск должен был состояться в декабре. Это должно было быть планово в этом году. Но, к сожалению, компания Илона Маска, которой и принадлежит ракетоноситель, перенесла запуск ракетоносителя на январь. Соответственно спутник улетит в январе”, – сказал премьер-министр. 

Контекст:

Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай говорил, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников. Он добавил, что спутники будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве.

Украина готовилась запустить на орбиту спутник “Січ-2-30” к концу года. Это третий за период независимости и первый за последние десять лет украинский космический спутник. Он уже получил международную регистрацию. 

В марте председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос “Січ-2-30”. В мае КБ “Южное” заключило контракт с нидерландской компанией Isilaunch. Спутник должна вывести на орбиту ракета SpaceX Falcon-9, а нидерландцы – обеспечить интеграцию между ракетой и спутником, поясняли в “Южном”.

Стоимость запуска спутника, по словам Тафтая, без учета расходов на адаптер, транспортировку спутника и услуг на пусковой базе – $1 млн.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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