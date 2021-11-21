Певица Макsим впервые вышла на сцену после коронавируса

Певица Марина Максимова (Макsим) первый раз вышла на сцену после того, как переболела коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, она появилась на праздновании 25-летия «Муз-ТВ» в Кремле.

Артистка не полностью оправилась от болезни, потому не стала выступать, но забрала награду от телеканала под овации, пишет Super.ru в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, на следующей церемонии выступлю перед вами. Помню свое первое выступление на премии «Муз-ТВ». Тогда я получила награду «Рингтон года», а мне хотелось получить все, и на следующий год я получила сразу три «тарелки». Это было настолько приятно. Азарт должен быть во всем, и, чтобы жить, должен быть азарт», – процитировал певицу сайт телеканала.

Напомним, 5 июня певица МакSим отправилась в больницу. За несколько дней до этого она почувствовала себя плохо, причем тест на коронавирус был отрицательным. Чуть позже врачи ей поставили диагноз «пневмония с поражением 40% легких».

Через некоторое время ей стало хуже, исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. В конце июля певица стала чувствовать себя лучше. В августе артистка выписалась из больницы.