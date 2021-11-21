Причиной аварии с блогером Губденским оказалась «игра в шашки» на дороге
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Причиной аварии на Кутузовском проспекте столицы, где погиб блогер Саид Губденский, стали избыточные перестроения и превышение скорости, сообщил источник в правоохранительных органах.
«По предварительным данным, к выезду на полосу встречного движения автомобиля BMW на Кутузовском проспекте привело превышение допустимой скорости движения и избыточные перестроения, проще говоря «игра в шашки», именно это стало причинами ДТП», – сообщил собеседник ТАСС.
Он добавил, что от удара водитель BMW вылетел через лобовое стекло на дорогу.
Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. Погибшим оказался автомобильный блогер Саид Губденский, занимавшийся тюнингом автомобилей.
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