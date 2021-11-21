Дерипаска оценил «иконоборчество» Ходорковского

Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, мечтающий управлять Россией «после Путина», считает, что сейчас нет смысла работать над решением проблем страны, сообщил бизнесмен Олег Дерипаска.

Дерипаска напомнил в Telegram, что «скромно называющий себя «общественным деятелем» бывший банкир (а на «Эхе» часто представляемый и как бывший олигарх)» Ходорковский заявлял о «готовности руководить процессом перехода в РФ от «после Путина» к «пост Путину» в течение двух-трех лет».

По мнению Дерипаски, «вся мыслительная активность одного из «лондонских сидельцев» сводится к максимально частому произнесению слова «транзит», хотя «Конституция дает право Путину идти на выборы ещё на пару сроков».

Дерипаска заявил, что «самоподорвавшаяся московская оппозиция режиму (жалкое собрание пенсионеров духа) не имеет ни воли, ни сил бороться», но Ходорковский, «как настоящий комсомолец, электризует своих сторонников издалека нетерпением перемен, немедленных и неизбежных, «с кровью и висящими на фонарях чиновниками». «Образно, конечно, но очень маловероятно», – считает Дерипаска.

По его мнению, Ходорковский «сейчас относится к тому типу людей, которых называют иконоборцами», а «прекрасная РФ будущего» Ходорковского-Навального «будет воздвигнута» на «свержении, наказании, повешенье, конфискации, крови».

Дерипаска заявил, что «особенность мышления «общественного деятеля» и его главный месседж немногочисленным сторонникам звучит как заклинание: все хорошее в жизни начнётся потом, в будущем, после Путина», а «сегодняшние проблемы страны – ерунда, как-нибудь переживём, ну даже если переживут их не все».

«Сегодня, мол, усилия по изменению жизни к лучшему в стране – бессмысленны и бесполезны. Давайте ничего не делать, давайте троллить власть и хейтить тех, кто хоть что-то делает! – говорится в сообщении. – То ли дело 90-е! Это то благословенное время, когда наш «общественный деятель» сказочно разбогател! Во времена были! Не чета нынешним!».

Напомним, в мае 2005 года Ходорковский и бизнесмен Платон Лебедев были приговорены Мещанским судом Москвы к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Мосгорсуд позднее снизил им срок наказания до восьми лет.

По второму делу 30 декабря 2010 года Хамовнический суд Москвы признал их виновными в хищении и легализации средств и назначил 14 лет лишения свободы. Президиум Мосгорсуда затем смягчил приговор до 11 лет.

В декабре 2013 года Ходорковский был помилован президентом РФ и 20 декабря 2013 года освобожден из колонии. Пр этом он косвенно признал вину. В январе 2014 года Верховный суд РФ смягчил приговор Лебедеву до десяти с половиной лет, то есть до фактически отбытого срока наказания, и он тоже вышел на свободу.