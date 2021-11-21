 

RT подал иск на 500 тысяч рублей к магазину Feelosophy Store

21.11.2021, 1:15, Разное
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….из-за мерча в поддержку «Медузы» со словами «иностранный агент».

Государственный медиахолдинг Russia Today подал иск на 500 тысяч рублей к магазину Feelosophy Store из-за мерча в поддержку «Медузы»*, на котором было сочетание «иностранный агент». Об этом сообщает само издание.

Письмо RT магазин получил 30 октября. Желтая футболка с надписью «иностранный агент», ставшая поводом для иска, появилась в магазине мерча «Медузы» в день его запуска, 27 августа.

«Я раскрыл [письмо] — а там длинная претензия, — рассказал основатель Feelosophy Георгий Сарибекян «Медузе». — Оказывается, RT зарегистрировал как товарный знак словосочетание "иностранный агент" — и теперь телеканалу принадлежат права на его использование буквально везде».

В претензии утверждается, что продажа Feelosophy «футболок со словесным обозначением "иностранный агент"» причинила RT «значительные финансовые убытки». В документе также указан обширный перечень товаров, на которые нельзя наносить это сочетание. «"На ливреи, плоты, плоттеры, перфокарты" — на какие-то вещи, где этого словосочетания и не может быть, — рассказал Сарибекян. — Я это перечитываю, когда мне скучно и хочется повеселиться: RT большая корпорация, конечно, и [в своей претензии] они хотели нам показаться страшными — но вышло смешно».

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RT в своем магазине мерча тоже продает в том числе черные футболки с надписями «иностранный агент» и «foreign agent». Сам канал заявил, что это стало ответом на события ноября 2017 года, когда власти США потребовали от американского подразделения RT зарегистрироваться как «иноагент». В 2020-м году канал зарегистрировал сочетание в качестве товарного знака.

*внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

Источник: Новая газета



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