 

Иммунологи рассказали о редком последствии COVID-19

21.11.2021, 1:02, Новости дня
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Люди, перенесшие COVID-19, могут страдать от шума в ушах, инфекция поражает слуховые нервы или головной мозг, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«При шуме в ушах возможны два момента. Первый – это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть, изменяется обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект как для обонятельного нерва. Но есть и второй аспект, когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвертываемостью крови – прим. ВЗГЛЯД) головного мозга», – цитирует Ura.ru Крючков.

По словам врача, при  диссеминированном поражении происходят микротромбозы и системное воспаление, которое приводит к тому, что головной мозг может поражаться.

«То есть может наблюдаться диссеминированная ишемия, не только слуховых областей мозга, не только ядер слухового нерва, не только коры соответствующих участков головного мозга, но и в целом», – добавил иммунолог.

Ранее кардиолог предупредил об опасности антикоагулянтов для профилактики тромбоза при COVID.



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