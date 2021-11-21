 

Дональда Туска лишили прав за превышение скорости

21.11.2021, 1:02, Новости дня
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Бывший руководитель Европейской комиссии и экс-премьер Польши Дональд Туск лишен права управления автомобилем за превышение скорости.

«Есть нарушение правил дорожного движения, есть лишение водительского удостоверения на три месяца плюс 10 штрафных баллов и штраф», – цитирует Туска РИА «Новости».

Он пояснил, что согласен с наказанием, и принял его, не пытаясь оспорить.

Между тем пресс-секретарь районной комендатуры полиции города Млавы Анна Павловская сообщала, что в населенном пункте Вишнево полиция останавливала 64-летнего водителя Skoda, который превысил скорость более чем на 50 километров в час. Она также подтвердила, что речь идет о Туске.

Напомним, Туск является бывшим председателем Европейского совета, а также экс-премьером Польши. Сейчас он руководит крупнейшей польской оппозиционной Гражданской коалиции (объединение партий).



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