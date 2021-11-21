 

Саакашвили прекратил голодовку и начал принимать пищу

21.11.2021, 1:02, Новости дня
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Переведенный из тюремной больницы в военный госпиталь Гори экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал «принимать пищу согласно схеме», сообщила член консилиума врачей Нино Шарашенидзе.

Шарашенидзе сообщила, что Саакашвили «принимает пищу согласно схеме, состояние здоровья стабильное». Экс-президент жалуется на головные боли, за ним внимательно наблюдают врачи, он «проходит все соответствующие терапии». Шарашенидзе сообщила, что для него разработана «соответствующая тактику лечения», были «подключены не только члены консилиума, но и врачи республиканской больницы и гастроэнтеролог», передает РИА «Новости».

Напомним, адвокат Саакашвили Ника Гварамия сообщал, что его клиент готов прекратить голодовку сразу же после того, как его переведут из тюремной больницы в военный госпиталь. Бывшего президента Грузии в ночь на субботу перевезли из тюремной больницы в районе Глдани на окраине Тбилиси в военный госпиталь города Гори. Гварамия выразил удовлетворение условиями размещения.



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