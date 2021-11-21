 

Работу космического телескопа «Хаббл» продлили еще на пять лет

21.11.2021, 0:52, Новости дня
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Как стало известно из источников в NASA, американское космическое агентство еще на пять лет продлило срок действия договора с ассоциацией университетов AURA. В рамках данного документа работа космического телескопа «Хаббл» автоматически продлевается еще на пять лет свыше ранее установленного.

По словам экспертов, теперь поддержка «Хаббла» должна быть обеспечена до середины лета 2026 года. Однако это весьма дорогое удовольствие, говорят специалисты.

Например, сначала контракт предполагал, что на осуществление проекта будет выделено еще 215 млн американских долларов. Теперь же речь идет о расходах в 2,4 млрд долларов. также представители NASA сообщают, что намерены в ближайшее время устранить все обнаруженные неполадки.



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