Во время раскопок в Италии обнаружены останки людей, умерших от чумы во время Тридцатилетней войны

Во время раскопок, проведенных на территории итальянского города Имола, ученые обнаружили останки не менее 133 человек, которые, как удалось установить, умерли во время эпидемии чумы 1630-1632 года. Напомним, что это период Тридцатилетней войны, отображенной в романе Дюма о трех мушкетерах.

Параллельно ученым удалось установить, от каких еще болезней страдали горожане в семнадцатом веке. Как оказалось, у многих перед тем, как они подхватили чуму, был уже сифилис, туберкулез, а также полиомиелит.

Напомним, что первая крупная эпидемия чумы в Европе, по свидетельствам исторических хроник, разразилась в VI веке нашей эры. Вторая, отобравшая жизни чуть ни у половины европейцев, была в середине четырнадцатого века. Последние значительные вспышки зафиксированы в XIX веке.