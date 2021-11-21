Во время раскопок в Италии обнаружены останки людей, умерших от чумы во время Тридцатилетней войны
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Во время раскопок, проведенных на территории итальянского города Имола, ученые обнаружили останки не менее 133 человек, которые, как удалось установить, умерли во время эпидемии чумы 1630-1632 года. Напомним, что это период Тридцатилетней войны, отображенной в романе Дюма о трех мушкетерах.
Параллельно ученым удалось установить, от каких еще болезней страдали горожане в семнадцатом веке. Как оказалось, у многих перед тем, как они подхватили чуму, был уже сифилис, туберкулез, а также полиомиелит.
Напомним, что первая крупная эпидемия чумы в Европе, по свидетельствам исторических хроник, разразилась в VI веке нашей эры. Вторая, отобравшая жизни чуть ни у половины европейцев, была в середине четырнадцатого века. Последние значительные вспышки зафиксированы в XIX веке.
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