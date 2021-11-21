В компании Microsoft пообещали ускорить работу ОС Windows 11

Как сообщают из осведомленных инсайдерских источников, специалисты компании Microsoft сейчас усиленно работают над такой проблемой, как не очень высокая производительность новой операционной системы Windows 11.

Никто не может сказать, что она хуже или медленнее предыдущего поколения. Но все как-то надеялись, что на новой волне скорость работы гаджетов станет несравненно выше. Все-таки именно это происходило во время предыдущих «квантовых переходов».

Но следует заметить, что, выпуская Windows 11, разработчик сразу сообщил, что новая операционка не потребует каких-то особых аппаратных возможностей. И все же, по утверждению инсайдеров, в новом году должно выйти обновление, которое значительно ускорит работу Windows 11.