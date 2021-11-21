 

В компании Microsoft пообещали ускорить работу ОС Windows 11

21.11.2021, 0:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают из осведомленных инсайдерских источников, специалисты компании Microsoft сейчас усиленно работают над такой проблемой, как не очень высокая производительность новой операционной системы Windows 11.

Никто не может сказать, что она хуже или медленнее предыдущего поколения. Но все как-то надеялись, что на новой волне скорость работы гаджетов станет несравненно выше. Все-таки именно это происходило во время предыдущих «квантовых переходов».

Но следует заметить, что, выпуская Windows 11, разработчик сразу сообщил, что новая операционка не потребует каких-то особых аппаратных возможностей. И все же, по утверждению инсайдеров, в новом году должно выйти обновление, которое значительно ускорит работу Windows 11.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / 23 сентября боевики на Донбассе нарушили перемирие пять раз – штаб ООС

11.05 / Историк Солонин рассказал, почему Гитлер уничтожал евреев

03.08 / Трамп хочет создать ледокольный флот для навигации в Арктике и Антарктике

10.07 / “Невероятное шоу”. Тина Кароль поделилась самыми яркими моментами с выступления на Atlas Weekend

20.04 / Пособие по безработице в связи с карантином будут выплачивать не больше 270 дней – Госцентр занятости Украины

05.10 / В РФ разработали уникальное противовирусное средство

11.11 / Путин выразил беспокойство по поводу действий НАТО в Черном море

25.09 / Компании AMD и Mediatek могут создать совместное предприятие

27.05 / Глава Еврокомиссии анонсировала €25,4 млн помощи для пострадавших от конфликта на Донбассе

06.09 / В Минкульте рассказали о планах реставрации костела Святого Николая в Киеве. Бюджет – от 75 млн грн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика