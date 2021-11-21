 

В Кабмине Украины не исключают, что до конца года увеличат сумму, которую выделили на укрепление границы

21.11.2021, 0:32, Новости дня
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“21 млн грн – это начальная сумма, используемая для обеспечения специальных укрепляющих сооружений, а также увеличение количества пограничных войск на соответствующих границах Украины. Этой суммы достаточно для того, чтобы начать укреплять границу. Это те участки, где вероятны прохождения мигрантов, которые сегодня стоят на белорусско-польской границе. Мы должны готовиться к таким вещам. [Средства на укрепление границы] будут добавляться по мере надобности. Если будет необходимо, еще и в этом году будут выделяться средства, и в следующем”, – сказал Шмыгаль.

Он сообщил, что Украина меняет стратегию участка границы с Беларусью, но также и с Евросоюзом.

“Мы договорились, создаем в Министерстве инфраструктуры соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой границы для того, чтобы мы наконец-то привели в порядок наши пункты пропуска, чтобы они выглядели достойно. И это также будет в пределах нашего всем известного “Большого строительства”. И это в принципе “лицо” Украины на границе с Европой, которое нужно строить”, – объяснил глава Кабмина.

Контекст:

Осенью 2014 года в Украине началась реализация проекта “Стена”, инициированного тогдашним премьер-министром Украины Арсением Яценюком. Изначально планировалось потратить на него 8 млрд грн и завершить строительство до 2018 года. Позже стоимость “Стены” уменьшили в два раза, а конечный срок возведения сооружений сначала перенесли на 2020 год, а потом на 2025 год.

5 мая 2021 года глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко заявил, что стены, которая бы надежно защитила Украину от страны-агрессора и “стала саркофагом от русских “Искандеров” и танков”, не существует. Однако в конце апреля 2021 года в Госпогранслужбе сообщали экспертной организации StateWatch, что обустройство украинско-российского участка границы было готово на 51%.

1 октября 2021 года Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время визита в Луганскую область и инспекции недавно построенного участка границы в селе Рассыпное заявил о намерениях построить участки границы Украины с Россией и Беларусью в течение 2022–2023 годов.

На фоне миграционного кризиса на границе ЕС и Беларуси, который, как считают в украинском МВД, был создан искусственно спецслужбами России, Кабмин 16 ноября выделил 21 млн грн для укрепления границы.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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