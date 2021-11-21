 

В Украине по программе “5–7–9%” выдали кредитов на 71 млрд грн – Шмыгаль

21.11.2021, 0:32, Новости дня
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“Программой доступных кредитов “5–7–9%” уже воспользовались почти 27 тыс. бизнесов по всей стране. Общая сумма ссуд – более 71 млрд грн”, – написал он.

Глава правительства отметил, что популярной становится также “программа портфельных гарантий” для малого и среднего бизнеса. По данным премьера, ею уже воспользовались более 2 тыс. предпринимателей на общую сумму 6,5 млрд грн.

“Важно, что в следующем году мы только расширяем программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса”, – подчеркнул Шмыгаль.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/462173518683190

Контекст:

Программа “Доступные кредиты 5–7–9%” для малого и среднего бизнеса стартовала в Украине в феврале 2020 года. Ее реализует Фонд развития предпринимательства.

В Министерстве финансов сообщали, что программа предусматривает создание условий для удешевления и доступности кредитов путем компенсации процентной ставки до уровня 5%, 7% и 9% годовых по кредитам в национальной валюте, а также предоставления частичных гарантий.

Партнерами кредитной программы по состоянию на 20 ноября 2021 года являются 32 банка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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