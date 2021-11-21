В зоопарке в Нидерландах гориллы и львы неизвестным образом заболели COVID-19

“Несколько горилл и львов в зоопарке Блейдорп дали положительный результат на SARS-CoV-2. У животных наблюдаются симптомы гриппа: вялость, снижение аппетита, иногда легкий кашель, а у горилл также есть проблемы с желудком и кишечником”, – говорится в сообщении.

В зоопарке выразили надежду, что, учитывая опыт других подобных заведений, животные будут болеть в легкой форме. Инфицированных коронавирусом горилл и львов отправили на карантин.

“К счастью, наши животные находятся в хорошем состоянии”, – подчеркнули в Роттердаме.

Там отметили, что рисков для посетителей не было, так как между животными и пришедшими на них посмотреть людьми нет прямого контакта.

“Неизвестно, как животные заразились. С начала коронарного кризиса в 2020 году лица, осуществляющие уход, работают в соответствии со специальным протоколом защитных мер (маски, перчатки, расстояние 1,5 метра, дополнительная гигиена, оставаться дома и проходить тестирование в случае жалоб). […] Есть подозрения, что источником инфекции мог быть сотрудник без симптомов болезни”, – объяснили в зоопарке.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

COVID-19 обнаруживали, в частности, у таких животных, как гиены, снежные барсы, кошки, леопарды.

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