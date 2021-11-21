Мнение: О большой победе международных «толерастов»… И над Россией тоже

Анекдот в тему: «Велогонку Тур-де-Франс выиграл мотоциклист, идентифицирующий себя велосипедистом».

Так вот – со следующего года это уже совсем не анекдот. Ну или не совсем анекдот, по крайней мере, для женских видов спорта. Потому что пресловутая «инклюзивность», толерантность и защита прав меньшинств окончательно победили – хотя бы на уровне Международного олимпийского комитета.

Эх, такое зрелище МОК нам испортил!

На уходящей неделе МОК опубликовал новую концепцию о недискриминации на основе гендерной идентичности. И это финиш, поскольку теперь «ни один спортсмен не может быть исключён из соревнований на основании его трансгендерной идентичности или половых различий». За этой до предела толерантной формулировкой скрывается простой смысл: мужчинам-трансгендерам и даже транссексуалам разрешено выступать в женских видах спорта и соревноваться с женщинами без ограничений. Прежде хотя бы действовало правило о необходимости снижения уровня тестостерона до «примерно женских» показателей за год до соревнования. Теперь не будет и этого жалкого ограничения.

Более того, МОК решил, что доказывать наличие у трансгендеров необоснованных преимуществ должны сами спортивные ассоциации. А дело это долгое, сложное и недешёвое. В общем, как пишет спортивный портал по лёгкой атлетике, «МОК предал женский спорт и это факт».

Процитирую с небольшими сокращениями.

«МОК выпустил новые директивы о трансгендерах и атлетах DSD в спорте, которые будут работать уже на Зимней Олимпиаде Пекин-2022. И это полная капитуляция перед активизмом и отрицание биологической и спортивной реальности. И игнорирование научных исследований.

По сути, МОК поставил выше всего инклюзивность, пожертвовав честным соревнованием и безопасностью женщин.

МОК заявил, что теперь трансженщинам, т.е. биологическим мужчинам, которые идентифицируют себя как женщины, не нужно будет снижать уровень тестостерона ниже 10 нмоля/литр, как было в предыдущих директивах МОК, чтобы участвовать в женских соревнованиях. Вообще не нужно учитывать тестостерон при включении трансгендеров в женские соревнования.

А что надо?

Ничего!

Нужно поставить выше всего инклюзивность! Т.е. желание трансгендера соревноваться в женской категории важнее, чем принцип ЧЕСТНОГО соревнования.

И бремя доказательства преимущества трансгендеров перекладывается на женщин. Не трансгендерам надо доказывать, что у них нет преимущества благодаря мужскому телу, а женщинам надо доказывать в судах, что у мужских тел есть физическое преимущество над женскими. Это сложно и дорого. Для маленьких федераций может быть вообще неподъёмно.

Причём при обсуждении нового регулирования женского спорта организации, защищающие женский спорт, не были допущены на заседания.

Вся история спорта доказывает, что мужчины имеют огромное преимущество перед женщинами в спорте. От 10-12% в длинном беге до 150% в силе удара в боксе. И научные исследования последних лет это еще раз доказали.

Самые быстрые бегуньи мира не выполняют даже квалификационный норматив для участия в Олимпийских Играх среди мужчин, не то, что бороться за выход в следующий круг. То же самое – у метательниц и прыгуний. Что такое прыжок на 2.05 великой прыгуньи в высоту, Олимпийской чемпионки и многократной чемпионки мира Марии Ласицкене для мужчины? Детский результат. Женская сборная #США по футболу – сильнейшая в мире – проигрывает контрольные матчи мальчикам младше 15 лет.

И везде так, кроме, может быть, конного спорта, но там соревнуются лошади…

Единственный плюс в том, что реальные решения по защите женского спорта отданы на откуп международным федерациям. А МОК умыл руки, как Понтий Пилат.»

Справедливости ради, спортсменки, среди которых в последнее время много фем- и ЛГБТ-активисток отчасти сами приложили руку к тому, чтобы «толерасты» восторжествовали. Некоторые из них выступали за инклюзивность, пусть и в других вопросах, вне спорта. Многие или даже большинство никак не сопротивлялись проникновению мужчин-трансгендеров в женские виды – ибо «не толерантно», а значит, хороших рекламных контрактов не получить.

Ну и вот – бумеранг…

К сожалению, прилетевший и по России: теперь нашим девочкам придётся состязаться с разного рода западными недомужчинами, вдруг осознавшими свою женскую идентичность.

Впрочем, вопрос ко всем: а что же теперь смотреть вместо «спортивных» соревнований?

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