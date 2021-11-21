Японские косметологи знают, как омолодить кожу. Секреты для тех, кто любит себя

Японские косметологи знают, как продлить молодость кожи. Они владеют методами, которые позволяют сохранить здоровый вид лица и тела. В статье мы поделимся советами специалистов по красоте из Японии. Они помогут вам омолодить кожу.

Не перенасыщайте кожу

Не стоит перенасыщать кожу. Если вы используете слишком много продуктов по уходу за лицом или часто их меняете, то эпидермис истощается и не успевает восстанавливаться. Обходитесь минимальным набором из очищающего, тонизирующего и питательного средства. Все остальное – это уже лишнее.

Массаж

Вместо омолаживающих кремов используйте массаж. Проводите эту процедуру теплыми руками.

Помассируйте большим и указательным пальцами область носогубного треугольника. Теперь поочередно разглаживайте кожу на лбу и на висках.

Двумя руками подтяните кожу лба. Нажимайте пальцами на область вокруг рта, перемещаясь снизу вверх.

Большими пальцами массируйте кожу за ушами. Затем разгладьте участок под бровями, перемещаясь от внутренней к внешней стороне глаз. Такие массажные движения уберут морщины и улучшат лимфоток.

Вы можете также делать массаж лица водой. Когда вы стоите под душем, выполняйте массажные движения, о которых мы рассказали выше. Проводить такую процедуру нужно каждый день.

Тканевые маски

Вы можете приобрести готовые тканевые маски или сделать их самостоятельно. Перед процедурой умойтесь, а затем подержите теплое полотенце на лице около 10 минут. Смочите тканевую салфетку водой, а затем нанесите на нее одно из следующих средств:

крем-флюид или сыворотку (для глубокого увлажнения); отвар ромашки, календулы или шалфея (для снятия раздражения); огуречный тоник (для осветления и тонизирования кожи); зеленый чай (для снятия отеков и красноты).

Положите маску на лицо. Держите ее не более 3-5 минут.

Посмотрите в зеркало

Посмотрите на себя в зеркало и полюбите свое отражение. Не относитесь к своей внешности слишком критически. Если вы обнаружите проблемные места, то помассируйте их. Особое внимание уделяйте подбородку.

Состояние кожи

Следите за состоянием своей кожи. Она всегда должна быть увлажненной, эластичной и упругой.

Очищение лица

Очень важно правильно очищать лицо. Для этого лучше использовать не агрессивные скрабы и пилинги, а легкий очищающий крем. Согрейте его в ладонях, а затем втирайте по массажным линиям.

Затем снимите крем и положите на лицо полотенце, смоченное горячей водой. Дайте ему остыть. Теперь смочите полотенце холодной водой и вновь положите на лицо. Повторите эту процедуру трижды, чередуя тепло и холод.

Нанесите на увлажненную кожу легкое пилинговое средство, а сверху поместите салфетку. Смойте его через 15 минут.

Раз в неделю следует проводить более глубокое очищение лица. Для этого нужно смешать в равных пропорциях пенку для умывания и мягкий скраб. Нанесите смесь на кожу, разотрите по массажным линиям, а затем смойте.

Питание

Косметологи из Японии рекомендуют в день выпивать не менее 1,5 л воды. В рацион следует почаще включать молочную пищу, морские водоросли, овощи и фрукты. После 30 лет мясо лучше заменять морепродуктами.