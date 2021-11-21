Космонавт Шкаплеров рассказал о вере в существование инопланетян

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21.11.2021, 0:08, Новости дня
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Российский космонавт Антон Шкаплеров, который сейчас находится на МКС, рассказал о том, как относится к религии, а также к вопросу о существовании внеземной жизни.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Шкаплеров заявил: «Господа Бога мы не видели». При этом, по его словам, космонавты «уверены, что он нас видит и оберегает». Религию на МКС, как и политику, не обсуждают, сообщил Шкаплеров. Российский космонавт признался, что верит в существование инопланетян, передает РИА «Новости».

В апреле космонавт Олег Кононенко также заявил, что верит в существование инопланетян. Первый испанский космонавт Педро Дуке считает, что в Солнечной системе может существовать внеземная жизнь. Тайконавт Чэнь Дун в 2016 году заявлял о надежде встретить в космосе инопланетян.



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