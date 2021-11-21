 

Блинкен призвал ЧВК Вагнера «не усложнять» ситуацию в Мали

21.11.2021, 0:08, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что иностранным силам не следует «усложнять» ситуацию в Мали.

Посещая Сенегал, Блинкен заявил, что американская сторона «с Мали и партнерами содействует усилиям в поддержку стабильности» в стране. По его мнению, было бы «особенно прискорбно», если бы шаги «иностранных лиц» привели к «еще большему усложнению» ситуации. Глава Госдепа пояснил, что «в частности, имеет в виду группу «Вагнер». Блинкен заверил, что «международное сообщество готово поддержать Мали», когда «демократически избранное правительство приступит» к работе, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

В начале недели сообщалось, что главы МИД европейских стран достигли договоренности начать работу над юридическими мерами по введению санкций в отношении властей Мали за отсутствие демократических преобразований и против ЧВК Вагнера за вмешательство в иностранные конфликты.

Напомним, Париж заявил, что Мали рискует оказаться в международной изоляции, если заключит контракт с ЧВК Вагнера. Премьер Мали Шогель Кокалла Майга заявил, что власти вынуждены искать других партнеров для обеспечения безопасности, так как Франция решила завершить антитеррористическую операцию «Бархан» и «бросила» африканскую страну. После этого президент Франции Эммануэль Макрон подверг сомнению легитимность властей Мали. 



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