Девушка показала последствия временного тату, которое теперь останется с ней навсегда

Девушка решила поэкспериментировать с татуировкой и нанесла на лицо временную картинку, следа от которой не должно было остаться уже через несколько дней.

Однако уже прошло достаточно много времени, а татуировка не спешит сходить с кожи. Теперь британка не знает что делать, и подозревает, что единственным верным шагом будет радикальная процедура.

Джейми, так зовут героиню публикации, рассказала о происшествии в своем аккаунте Тик Ток. Ролик достаточно быстро набрал несколько миллионов просмотров.

Многие пользователи не поняли, для чего Джейми вообще решила украсить себя таким образом, и почему не обратилась к профессиональному мастеру, а сделала тату самостоятельно.

@jamiiee.2

#facetattoo TW NEEDLES

♬ I’m Yer Dad — GRLwood

Какое именно тату оказалось на лице девушки, можно увидеть в ролике. Ранее девушка уже наносила картинки на лицо, и на этот раз решила украсить скулы созвездиями – своим и своего ребенка.

@jamiiee.2

If I don’t laugh I’ll cry 🥺✌️ ##facetattoo ##fail 😆

♬ You Brussle sprout — Anneli

Девушка нанесла эскиз на кожу, а после начала делать проколы посредством стержня, который был с чернилами.

«Я попала в сложную ситуацию, сама виновата» – сказала Джейми в ролике.

Думаю, я облажалась, – впоследствии прокомментировала свой эксперимент Джейми.