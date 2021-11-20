 

В Аризоне начат выпуск новейших чипов Intel Meteor Lake

20.11.2021, 23:58, Новости дня
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Из американской компании Intel сообщили о запуске на своем заводе в штате Аризона (США) новейших чипов Meteor Lake. Отметим, что в данном случае речь идет о техпроцессе 3 нм.

Процессоры относятся к четырнадцатому поколению устройств для мобильных гаджетов, пояснили эксперты. Точное описание технических данных можно найти на сайте компании-производителя.

Мы же отметим, что по сравнению с ныне популярными, но, увы, уже устаревшими Tiger Lake, новинки имеет вдвое большее развертывание исполнительных блоков (192 вместо 96). Речь идет о новых возможностях, большей мощности и меньшем потреблении энергии, поясняют специалисты. Напомним, что ранее компания обеспечивала производство преимущественно по техпроцессу 7 нм.



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