В Аризоне начат выпуск новейших чипов Intel Meteor Lake

Из американской компании Intel сообщили о запуске на своем заводе в штате Аризона (США) новейших чипов Meteor Lake. Отметим, что в данном случае речь идет о техпроцессе 3 нм.

Процессоры относятся к четырнадцатому поколению устройств для мобильных гаджетов, пояснили эксперты. Точное описание технических данных можно найти на сайте компании-производителя.

Мы же отметим, что по сравнению с ныне популярными, но, увы, уже устаревшими Tiger Lake, новинки имеет вдвое большее развертывание исполнительных блоков (192 вместо 96). Речь идет о новых возможностях, большей мощности и меньшем потреблении энергии, поясняют специалисты. Напомним, что ранее компания обеспечивала производство преимущественно по техпроцессу 7 нм.