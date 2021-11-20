Redmi выпустит смартфон с новым процессором Dimensity 9000

Напомним, что только позавчера компания MediaTek объявила о начале выпуска новых процессоров Dimensity 9000. А уже вчера стало известно, для каких устройств они предназначены.

Как сообщили в компании Redmi, первыми с этой моделью процессора выйдут именно их смартфоны. По мнению экспертов, речь может идти о новом аппарате Redmi K50, который должен попасть на рынок в будущем году. Впрочем, сам производитель пока не потвердил данную информацию.

Ранее MediaTek опубликовала некоторые данные о своем новом процессоре. Dimensity 9000 выпускают по техпроцессу 4 нм. Максимальная частота самого мощного ядра составляет 3,05 ГГц. Но есть еще семь менее мощных ядер. Использована архитектура ARM v9.