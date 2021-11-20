Состояние Саакашвили улучшается, он принимает пищу – врачи

По ее словам, Саакашвили “начал питаться по определенной схеме”. Несмотря на улучшения, у экс-президента есть “определенные жалобы” на здоровье.

Шарашенидзе утверждает, что в военном госпитале, куда переместили политика, – “прекрасные” врачи.

“К этому времени у него головные боли и другие проблемы, которые, я надеюсь, со временем будут скорректированы. Он получает питание по схеме, так как возвращение к питанию – очень сложный процесс и требует мониторинга”, – объяснила медик.

Ее коллега из консилиума, невролог Александр Цискаридзе выразил надежду, “что на фоне постоянного наблюдения осложнений можно будет избежать”.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе отметил, что процесс восстановления организма займет длительный период, ведь политик голодал 50 дней.

В военный госпиталь в Гори Саакашвили привезли в ночь на 20 ноября, до этого его содержали в тюрьме в Глдани.

16 ноября, по данным украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, у Саакашвили началась кровавая рвота. Во время встречи с адвокатами 18 ноября Саакашвили потерял сознание. Его перевели в реанимацию тюремной больницы.

Группа медицинских экспертов, сформированная под эгидой омбудсмена Грузии, заявила, что из-за продолжительной голодовки у Саакашвили развилось опасное неврологическое расстройство и пациент может впасть в кому.

Саакашвили согласился на перевод – “для получения интенсивной терапии, завершения голодовки и реабилитации”.

Контекст:

В 2004–2013 годах Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении политика Валерия Гелашвили. В отношении Саакашвили в Грузии расследуют еще несколько дел, в том числе о разгоне акции протеста в ноябре 2007 года.

В сентябре 2021 года Саакашвили рассказал о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в страну. В тот же день Саакашвили был задержан и арестован. Он объявил голодовку.

11 ноября Специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала видеокадры перевода Саакашвили в тюремную больницу в Тбилиси. На кадрах видно, что Саакашвили сопротивляется, его силой тащат несколько охранников.

Саакашвили заявлял, что готов прекратить голодовку, если его переведут в гражданскую многопрофильную больницу.

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