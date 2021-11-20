Бутусов: Зеленский проводит свой политический экватор в президентской резиденции в Карпатах, где Ермак отмечает день рождения

“Президент не записал видео об этом событии [о истечении половины его президентского срока] с каким-то рассказом о пройденном пути, не выступил с отчетом. Верховный главнокомандующий не прокомментировал выступление экс-начальника Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбы. Нет времени. Потому что свой политический экватор президент Зеленский проводит, по данным наших источников, в президентской резиденции “Синегора” в Ивано-Франковской области, где в кругу друзей скромно отмечает свой день рождения глава Офиса президента Андрей Ермак”, – написал Бутусов в Facebook.

День рождения у Ермака, согласно его официальной биографии, – 21 ноября.

“Завтра Ермаку исполнится 50 лет, у него тоже экватор. Надеюсь, они вовремя вылетят в Киев, ведь завтра День достоинства и свободы, президент вместе с руководством Офиса, с Ермаком, [его заместителем Олегом] Татаровым и [первым замсекретаря СНБО Русланом] Демченко должны возлагать цветы к мемориалу Небесной сотни, почтить память погибших героев, произнести речь, ответить журналистам на вопросы. Вот такой символизм”, – резюмировал журналист.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6700763266630579

Контекст:

День достоинства и свободы в Украине отмечают 21 ноября, его учредили в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране. Протестующим противостояли правоохранительные органы и нанятые властями вооруженные бандиты (титушки). По словам пятого президента Украины Петра Порошенко, в результате трагических событий 18–20 февраля 2014 года погибли 107 человек. Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Бурба возглавлял ГУР Минобороны с октября 2016 года и был уволен в августе 2020-го. Вчера он дал интервью программе “Свобода слова Савика Шустера”. В этом интервью экс-глава ГУР рассказал, что Ермак говорил ему, что указание перенести операцию украинских спецслужб по задержанию нескольких десятков боевиков российской частной военной компании “Вагнер” поступило от президента. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала операции.

Экс-глава ГУР также сообщил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список причастных к операции.

Советник главы Офиса президента Украины, спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович, комментируя интервью, усомнился в профессиональности Бурбы.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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