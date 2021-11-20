Мнение: О том, как надо сопротивляться «ковидо-фашизму»

Жаль, Голливуд наверняка не заинтересуется этой историей и её главным героем: неполиткорректно по нынешним временам. А там есть немало и смешного, и великого, и забавного, и поучительного.

Итак, вот он сейчас вопрос, который волнует многих. Как можно сопротивляться превосходящей силе, когда вроде бы нет ни малейшего шанса? И нужно ли ей сопротивляться?

Простой и честный ответ на этот вопрос… дал герой заглавного фото. Да-да, этот забавный бородач в рыцарских доспехах, словно бы сошедший с театральных подмостков или чёрно-белого экрана, где показывался псевдоисторическая комедия. Но для него всё это не было ни спектаклем, ни эпизодом. А если он играл, то играл точно по-честному.

Его звали Йозеф Менчик. Josef Menčík. Да, чех. И, по некоторым данным, последний рыцарь Европы, подтвердивший это по-настоящему рыцарским поступком. Не то, что наглые потомки тевтонов с железными крестами.

Началось всё в 1911 году, когда сгорела часть Добршской крепости. Выходец из семьи потомственных землевладельцев Йозеф Менчик выкупил разрушенный замок у семьи Шварценбергов и начал его реконструкцию. Он собирал средневековые сувениры, связанные с рыцарством, часто покупая их на чёрном рынке или вывозя контрабандой из Франции. Он ездил верхом по окрестным землям в доспехах и пытался заинтересовать молодёжь историей и идеалами рыцарства. Он приглашал школьные экскурсии в свой замок.

«Чешский Дон Кихот» был большим поклонником средневековой истории. Назвать его сумасшедшим – это было бы неправильно, здесь лучше подходит термин первоклассный реконструктор и увлечённый энтузиаст рыцарства. Он отказывался от современных удобств, таких как электричество, и использовал свечи и факелы в качестве освещения в замке. Местные жители называли его «Fousatý táta» («Бородатый папа») или «Последний рыцарь». Он был известен среди местных жителей своим благородством, честью, отвагой, гостеприимством и готовностью помочь.

Ладно, это действительно походит на жалкий копипаст Дон Кихота, переписанный в стиле жития святых. Но когда грянул гром, Йозеф Менчик доказал, что «идеалы рыцарства» – не только на бумаге.

В 1938 году, когда нацистские танки вторглись в Судетскую область Чехословакии, он… надел доспехи, взял в руки меч, сел на коня и двинулся навстречу стальной армаде, преградив ей путь. Наивная и авантюрная попытка…

Она, в общем, не удалась. Нет, немцы не стали ни стрелять в «рыцаря», ни давить его гусеницами. Просто покрутили пальцами у виска и спокойно объехали застывшего на коне стража границы. Они даже позволили ему вернуться в свой замок и спокойно жить там.

Но Йозеф Менчик всё же увидел свою страну свободной от «коричневой чумы». Он дожил до 1945 года и умер в своём замке в ноябре, когда его собственность конфисковали новые власти. Как говорят, от сердечного приступа. То, чего не добились фашисты, сделали коммунисты.

Но это уже другая история…

Да, но причём здесь «ковид»?

Ну, в общем-то, если QR-коды и прочие «зелёные сертификаты» их противники сравнивают со звёздами Давида, которые нацисты лепили на одежду евреям в гетто, то и обратные аналогии уместны. Так вот, никто из ковид-диссидентов не хочет повторить подвиг последнего рыцаря?

Или всё это диссидентство – только на диване?

—