 

Из слесаря в актеры: тернистый путь к славе Валерия Гаркалина

20.11.2021, 23:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Валерий Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в семье, далеко как от кино, так и творчества в целом. Его отец руководил мастерской, а мать стояла на кассе одной из московских столовых. Родители хотели, чтобы сын получил надежную профессию и выучился на слесаря, поэтому не поддержали его в стремлении развиваться в актерской карьере. После школы, пойдя на поводу у родни, Гаркалин устроился на завод слесарем. Однако из армии Валерий Борисович вернулся совсем другим.

Молодой человек твердо объявил родителям о своем решении поступать в театральный вуз и выучиться на актера. Несмотря на то, что комиссия отказала будущей звезде из-за якобы неподходящей внешности, ей все равно удалось добиться своей цели. Гаркалин не только поступил в “Гнесинку”, но и учился под руководством Сергея Образцова и Леонида Хаита. В 1978 году Валерий Борисович выпустился и начал первые шаги в карьере под чутким руководством Хаита.

Леонид Абрамович собрал учеников в группу театра “Люди и куклы”. Коллектив колесил по стране шесть лет и стал по-настоящему популярным. А после молодой артист вернулся покорять столицу: стал работать в Центральном театре кукол у своего второго преподавателя Сергея Образцова, параллельно учился в ГИТИСе. В 1988 году, когда учеба закончилась, актера приняли в Театр Сатиры. Там он прослужил 13 лет.

На сцене Гаркалину легко давались самые разные роли – он моментально стал одним из ведущих артистов. Только во время службы актера в Театре Сатиры его родители окончательно убедились, что их сын выбрал правильный путь. Несмотря на то, что Валерий Борисович изначально не ставил карьеру в кино на первое место, его дебют в 1989 году получился достаточно успешным.

В первом в своей кинокарьере фильме “Катала” артист сыграл сразу главную роль. Уже через два года он получил роли в картинах “Оберег” и “Царь Иван Грозный”, а после сыграл в фильме “Белые одежды”. Однако самым известным фильмом с участием Гаркалина, несмотря на большое количество работ, до сих пор считается “Ширли-мырли”. Фильм вышел на экраны в 1995 году, а актер, сыгравший сразу четыре роли, получил признание критиков.

За свою кинокарьеру Валерий Борисович исполнил более 70 ролей. Актер продолжил играть в кино даже после того, как перенес серьезные проблемы со здоровьем. Последний фильм с участием артиста, мелодрама “Живи своей жизнью”, вышел на экраны в прошлом году.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Свобода и право, достоинство и возмездие

11.01 / “Вечный микрозайм”: Экс-вокалистка “Миража” пожаловалась на мошенничество в музыкальной индустрии

01.03 / Собянин подвел первые итоги ограничения движения большегрузов по МКАД

10.08 / Перлы Утяшевой – Личное мнение

24.08 / Том Круз совершил экстренную посадку вертолета на территории частного дома в Уорикшире

13.11 / Адвокат рассказала, почему сын Конкина не смог оформить опекунство над племянницей

06.02 / Фриске: «Желаю, чтоб он сдох» – Личное мнение

09.03 / Перенесенные в прошлом черепно-мозговые травмы почти вдвое повышают риск нарушений сна

22.09 / В России появилась уникальная программа подготовки женщин-лидеров

08.02 / Публицист Федута: Лукашенко стал заложником силовиков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика