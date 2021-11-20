«Я оговорил себя под пытками»

Украинский журналист, которого судят в Крыму, передал письмо главному редактору «Новой газеты».

18 марта 2021 года в Симферополе, через неделю после задержания ФСБ, Влад Есипенко, фрилансер проекта «Крым.Реалии» (Минюст РФ считает его иностранным агентом и включил в соответствующий реестр), что входит в состав украинской редакции «Радио Свобода» (Роскомнадзор требует добавлять, что и это «иностранный агент»), дал эксклюзивное интервью представителю проекта «Крым 24», региональному подразделению телеканала «Россия 24».

Представитель все время подчеркивал: он задает вопросы в СИЗО сотруднику американского медиа, что уже само по себе — негативная характеристика.

Словосочетание «дал интервью» тоже надо воспринимать как эвфемизм. У Есипенко не было ни малейшей возможности избежать разговора под камеру в кабинете следователей ФСБ. В противном случае к нему бы, как можно судить, снова применили «меры воздействия»…

Журналист подтвердил, что работал на украинские спецслужбы и снимал для них фото и видео, в том числе в местах массового скопления людей. А в его машине российские силовики обнаружили самодельное взрывное устройство. «Я его достал из схрона, в районе Армянска», — произнес Есипенко.

При этом жена Владислава, Екатерина, обратила внимание на непропорциональные очертания туловища мужа. Она предположила:

под свитером был корсет либо что-то подобное, что помогало сидеть за столом после побоев.

Задержание Влада Есипенко. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ РФ

Репортеру вменили статью 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ, переделка либо ремонт взрывных устройств»). Чуть позже добавили еще статью 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов»). Санкции обеих статей предусматривают до 12 лет лишения свободы. (Здесь и дальше цитирую публикации сайта украинской редакции «Радио Свобода».) Статья «Шпионаж в пользу Украины» — изначально эфэсбэшники заявили о поимке шпиона! — в обвинительном акте не значилась. Старания представителя проекта «Крым 24» ушли в песок.

Сам Влад после того как к нему, спустя месяц, допустили независимых адвокатов, пояснил о пытках. Он подвергался им непрерывно двое суток кряду после задержания, как сказал журналистам в Киеве адвокат Алексей Ладин. От услуг адвоката по назначению, Виолетты Синеглазовой, репортер отказался. И в апреле официально отказался от признания вины, написав заявление.

Заявлению дали ход — формальный. Внутренняя проверка ни к чему не привела. Оперативные сотрудники спецслужб сообщили, что никого не пытали, а, напротив, сначала даже отпустили репортера домой и лишь на следующий день взяли под стражу.

Обыск в машине Влада Есипенко в день задержания. Стоп-кадр с видео, предоставленного ФСБ РФ

В июле в Симферопольском районном суде под председательством судьи Длявера Берберова началось рассмотрение дела по существу. Адвокатом Есипенко выступил известный российский правозащитник Дмитрий Динзе, общественным защитником стал митрополит Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент. Тогда же обнаружилось: экспертиза не нашла на самодельной гранате отпечатков пальцев Есипенко, по которым можно было бы его идентифицировать.

На судебных заседаниях Есипенко детально рассказал, как именно из него выбивали нужные показания. Вот лишь фрагмент:

«…Меня раздели догола и надели на уши медные провода. Я пытался сопротивляться, но, поскольку я был нагим и в наручниках, у меня ничего не вышло. Ко мне подключили провода и пустили ток. Боль была такая, что у меня мозги закипали и глаза взрывались… Я сильно кричал, просил, чтобы так не делали, но это продолжалось… Я кричал и просил: что мне сделать, я подпишу документы, только остановитесь».

Владислав Есипенко сказал суду, что кроме физических издевательств, к нему применялись и психологические.

«На тот момент я был подавлен и понимал, что если сейчас не буду давать признательные показания, то меня просто сделают инвалидом либо убьют».

Последнее (на сегодняшний день) выездное заседание суда состоялось 16 ноября в закрытом режиме.

«Новая газета» публикует письмо Владислава Есипенко главному редактору Дмитрию Муратову и считает необходимым и важным немедленное вмешательство Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по защите прав человека в местах принудительного содержания и проверку со стороны Совета по правам человека при президенте РФ.

Ольга Мусафирова,

собкор «Новой газеты» в Украине

ПИСЬМО

Публикуется в порядке статьи 144 УПК РФ (сообщение о преступлении, распространённое в СМИ).

Письмо украинского журналиста Влада Есипенко — Дмитрию Муратову. Полный текст

Главному редактору «Новой газеты» Муратову Дмитрию Андреевичу

Здравствуйте, уважаемый Дмитрий!

Пишет Вам из симферопольского СИЗО-1 журналист «Радио Свобода» Владислав Есипенко.

В СИЗО я оформил подписку на Ваше издание, которое, передавая из рук в руки, читает большое количество арестантов. «Новая газета» — одно из немногих изданий в России, которое пишет правду. И то, что Вы являетесь лауреатом Нобелевской премии мира, есть лучшее подтверждение Ваших заслуг как главного редактора.

Я более четырех лет ездил в Крым как журналист «Радио Свобода» (проект «Крым.Реалии»), выполняя редакционные задания, связанные с социальной жизнью крымчан, политическими событиями и экологией региона.

10 марта 2021 года я был незаконно задержан оперативными сотрудниками ФСБ по дороге в Алушту. Во время так называемого обыска в мой автомобиль эфэсбэшники подбросили гранату, а когда я отказался без адвоката подписывать протоколы, мне объяснили, что сейчас мы поедем в другое место, где я подпишу любые документы.

Примерно через час меня привезли к незнакомому зданию, завели в подвал и, раздев догола, начали подключать электрический ток, надев провода с петлями на уши. От невыносимой боли я начал кричать. Но пытку прекращали только для того, чтобы задать очередной вопрос. Через некоторое время, видимо, главный сотрудник ФСБ заявил, что я недостаточно откровенен с ними, поэтому должен принять упор лежа и отжиматься. Когда силы заканчивались и я падал на пол, меня начинали бить ногами, стараясь попасть по рукам, ногам и в пах.

Пытки током и избиения продолжались всю ночь. Утром следующего дня меня отвезли в УФСБ города Симферополя, где я подписал «признательные показания».

6 апреля 2021 года на суде при первой встрече с независимыми адвокатами я пояснил о пытках и издевательствах в отношении меня сотрудниками ФСБ.

После чего, примерно через неделю, меня из УФСБ вывезли в подвал (в Симферополе). Я ожидал очередных пыток, но в этот раз сотрудники ФСБ заявили, что меня «будут "урабатывать", пока не сдохну, если не буду давать признательных показаний». Угрозы пыток и убийства с их стороны продолжались до начала рассмотрения моего дела в суде по существу.

В настоящий момент на судах вместе с адвокатами я пытаюсь доказать свою невиновность, понимая, что ФСБ в Крыму «осечек» не допускает — у них стопроцентная раскрываемость.

В СИЗО я познакомился с Константином Ширингом. Ему 61 год, обвиняется по ст. 275 — «Государственная измена». Так же, как и меня, его пытали током, но провода с током подключали не к ушам, а к гениталиям.

На следственных действиях я познакомился с тремя парнями, которых обвиняют в том, что они якобы хотели взорвать рынок в Симферополе. На момент задержания самому молодому из них — Валентину Хорошавину — исполнилось 18 лет. Парни не сдаются, не признают вину, понимая, что им светит срок от 10 до 20 лет лишения свободы. Таких фактов достаточно много, когда ФСБ методом пыток и шантажа фабрикует дела в отношении задержанных и показывает Москве хорошую статистику по «шпионам», «диверсантам» и «членам запрещенных организаций».

Надеюсь, что «Новая газета» в Вашем лице заинтересуется данными фактами и опубликует правду.

С уважением, Владислав Есипенко, журналист «Радио Свобода» (проект «Крым.Реалии»), 27.10.2021 год.

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