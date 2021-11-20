 

Коронавирус – в третий раз: актриса Галина Боб рассказала, как с детьми переносит заболевание

20.11.2021, 23:18, Разное
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Недавно актриса Галина Боб поделилась со своими поклонниками информацией о том, что она уже в третий раз перенесла коронавирусную инфекцию. Переболела она вместе со своими детками. Более подробно о последствиях читайте далее в статье.

Что рассказала актриса

В своем микроблоге в “Инстаграме” актриса рассказывает о том, как проходят ее будни, что она делает. Также Галина часто выкладывает забавные видеоролики и фотографии с детьми. Но в последнее время актриса редко выходила на связь. Теперь стало известно, почему так было. Все потому, что Галина вместе со своими детьми заболела коронавирусом. Причем болезнь поразила актрису третий раз.

Звезда рассказала, что дети чувствуют себя уже намного лучше. Они даже выходят ненадолго на улицу. Но Галина подметила, что сама еще после болезни не восстановилась. Несмотря на то что заболевание протекало в легкой форме, последствия были серьезные. Галина рассказала, что у нее часто случаются головокружения.

После болезни актриса еще раз обратилась к врачу, чтобы пройти дополнительные обследования. После их проведения ничего не выявлено.

Актриса отметила, что заболела коронавирусной инфекцией уже третий раз. Первые два раза проходили бессимптомно. В первом случае только пропадало обоняние. Второй раз актриса заболела, когда уже была беременна. Тогда она вовсе не чувствовала никаких изменений в своем теле.



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