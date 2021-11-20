Для Рыб молочный, а для Тельца – дымчатый: трендовый нейл-арт по “совету” вашего знака зодиака

Вы можете и не верить в астрологию. Но нельзя не признать, что порой следить за звездами весело. Необязательно верить в гороскопы, чтобы немного развлечься при выборе маникюра. Не знаете, на каком цвете или модной технике остановиться в этот раз? Обратите свой взор к звездам. Расскажем в нашей статье, какой из текущих трендов в нейл-арте больше всего подходит вашему знаку зодиака.

Козерог: французский маникюр с боковыми линями

Козероги сочетают в себе сразу две непримиримые сущности. С одной стороны, они суровые консерваторы, которые бережно относятся к любым традициям. С другой – им нравится экспериментировать и пробовать все новое. Поэтому французский маникюр станет для них идеальным вариантом. Он выглядит классически, но при этом имеет свою изюминку, с помощью которой Козероги смогут выделиться из толпы.

Водолей: филигранный французский маникюр

Водолеи – еще один знак зодиака, который любит экспериментировать с классикой. Им подойдет техника филигранного французского маникюра. Нюдовые оттенки в нем сочетаются с черными линиями и градиентами. Этот нейл-арт выглядит более необычным и авангардным, поэтому точно подойдет Водолеям, любящим подчеркивать свою индивидуальность.

Рыбы: молочные оттенки

Рыбы – большие мечтатели и романтики. Поэтому они редко решаются на яркий и вычурный маникюр. Им больше подходят спокойные тона. Неудивительно, что новый молочный нейл-арт наверняка придется им по душе. Сочетайте пастельные оттенки со спокойным дизайном. Например, с цветами, как на фото выше.

Овен: хромированный маникюр

А вот Овны не боятся экспериментировать. Трудно найти тренд нейл-арта, который смог бы подчеркнуть всю их безграничную индивидуальность. Им нравится все стильное, но не вычурное, поэтому им так подходит хромированный маникюр. Такие ногти выглядят броскими и даже эпатажными. Но при этом такой нейл-арт точно нельзя назвать безвкусным.

Телец: дымчатый маникюр

Тельцы тоже любят создавать сильные и эффектные образы. Поэтому им так хорошо подходит дымчатый маникюр. Он не похож на типичные техники оформления ногтей. Сочетайте дымчатый эффект с темными лаками, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность.

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Близнецы: “небесный” или “звездный” маникюр

Близнецы постоянно витают в облаках. Им нравится удивлять людей, но в то же время они не любят вычурность. Поэтому им подходит “небесный” нейл-арт. Создайте на своих ногтях имитацию звездного неба. Оно, может быть, и не будет выглядеть революционно, но точно понравится окружающим.

Рак: нейл-арт Y2K

Раки – люди, которые любят поностальгировать и вспомнить старые-добрые времена. Поэтому им наверняка придется по душе вычурный стиль Y2K, отсылающий нас к 1990 и 2000 годам. Переводные рисунки, стразы и даже подвески на ногти – Y2K любит гротеск, поэтому не ограничивайте себя в самовыражении.

Лев: “кавайный” тренд

Кавайный нейл-арт зародился в Японии – на родине аниме. Красочные узоры, вычурные цвета и массивные мультяшные фигурки – его главные атрибуты. Такой маникюр может выглядеть чрезмерным и дерзким, поэтому он так понравится Львам. Представители этого знака обожают выходить за рамки всего обыденного.

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Дева: золотые детали

А вот Девы излишней вычурности не любят. Куда больше им по душе минимализм, поэтому они часто выбирают однотонный маникюр с минимумом декора. Но не стоит отказывать себе в новомодных трендах. Золотистый декор поможет вам проявить творческий потенциал, но при этом не выглядеть слишком броско.

Весы: французский маникюр с блестками

Весы – большие экстраверты, им нравится общаться и знакомиться с другими людьми. Поэтому и маникюр им нужен яркий и привлекательный. Их дружелюбие отлично отразит классический французский нейл-арт, сочетающийся с красивыми, но неброскими блестками.

Скорпион: животные принты

Скорпионы – это люди, которые во всем полагаются на свое воображение. Им едва ли придется по душе обычный однотонный маникюр, потому что они обожают экспериментировать с дизайном своих ногтей. Скорпионы готовы попробовать все самые необычные тренды, но при одном условии: они должны быть отражением их индивидуальности. Поэтому им обязательно придется по душе животный принт, сочетающий в себе классические нюдовые оттенки и новомодные узоры.

Стрелец: зеленый нефрит

Стрельцы не любят выбиваться из толпы. Им нравится вдохновляться вещами, которые излучают спокойствие. Нейл-арт, имитирующий зеленый нефрит, станет для них идеальным вариантом, который подчеркнет их индивидуальность.