Появилось видео с моментом смертельного ДТП с блогером Губденским

В Сети опубликовали видеозапись с видеорегистратора, на которой запечатлено, как BMW на Кутузовском проспекте в Москве, за рулем которого был блогер Саид Губденский, вылетело на встречную полосу.

В ролике BMW на мокрой дороге занесло на большой скорости, машина выехала на «встречку», врезалась сначала в один автомобиль, а затем во второй. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.

Ранее сообщалось, что причиной аварии стал выезд на встречную полосу движения BMW, погибли водитель и пассажир. После этого выяснилось, что за рулем машины был автоблогер Саид Губденский.

В аварии с блогером Саидом Губденским также погиб президент Федерации автомобильного и мотоспорта Дагестана Заур Ибрагимов, сообщал источник.

Позже источник сообщил, что водитель BMW при езде избыточно перестраивался и превышал скорость, из-за этого и попал в аварию.