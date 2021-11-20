 

Рогозин объяснил необходимость создания противоспутникового оружия

20.11.2021, 23:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Будущие войны «начнутся с космоса», поэтому РФ должна обладать противоспутниковым оружием, сообщил глава Росксомоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что «современные войны будут не контактные», в будущем они «начнутся с космоса», так что РФ «должна защищать себя в космосе, в том числе поэтому создание противоспутникового оружия – это очевидная вещь, которой мы должны обладать».

Глава Роскосмоса сообщил, что его ведомство и Минобороны отслеживают осколки сбитого спутника «Целина-Д», «обмениваются информацией». Осколки «не затрагивают безопасность МКС», передает РИА «Новости».

Рогозин указал, что «тема милитаризации» космоса «не может не беспокоить» Россию, учитывая, что «последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия». Глава Росксомоса сообщил, что его ведомство отслеживает американский военный орбитальный беспилотник X-37.

Рогозин заявил: «В плане военного космоса мы точно ни от кого не отстаем». Глава Роскосмоса также отметил, что предприятия корпорации помимо гражданской тематики создают материальную основу для РВСН, ядерного морского подводного флота, передает ТАСС.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность. В МИД РФ заявили, что сожалеют о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11 / Названа стоимость вакцины от COVID-19 для Украины в рамках проекта ВОЗ

02.09 / Адвокат американского шпиона Уилана направил ходатайство о выдаче США

02.04 / В Бельгии тысячи людей пришли на фейковую вечеринку во время локдауна. Их разогнали водометами

22.02 / Главный инфекционист США раскритиковал меры борьбы с COVID-19 в стране

30.06 / Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

28.11 / Обвинения в адрес США во “внешнем управлении” Украиной не просто ошибочные, а переворачивают реальность с ног на голову – посольство

22.07 / Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России

30.01 / В Южной Корее представили прозрачную солнечную панель

10.09 / “Газпром” объявил о завершении строительства “Северного потока – 2″

14.02 / Трамп прокомментировал провал второй попытки импичмента в Сенате США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика