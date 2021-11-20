Рогозин объяснил необходимость создания противоспутникового оружия

Будущие войны «начнутся с космоса», поэтому РФ должна обладать противоспутниковым оружием, сообщил глава Росксомоса Дмитрий Рогозин.

Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что «современные войны будут не контактные», в будущем они «начнутся с космоса», так что РФ «должна защищать себя в космосе, в том числе поэтому создание противоспутникового оружия – это очевидная вещь, которой мы должны обладать».

Глава Роскосмоса сообщил, что его ведомство и Минобороны отслеживают осколки сбитого спутника «Целина-Д», «обмениваются информацией». Осколки «не затрагивают безопасность МКС», передает РИА «Новости».

Рогозин указал, что «тема милитаризации» космоса «не может не беспокоить» Россию, учитывая, что «последние десятилетия США прежде всего, и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия». Глава Росксомоса сообщил, что его ведомство отслеживает американский военный орбитальный беспилотник X-37.

Рогозин заявил: «В плане военного космоса мы точно ни от кого не отстаем». Глава Роскосмоса также отметил, что предприятия корпорации помимо гражданской тематики создают материальную основу для РВСН, ядерного морского подводного флота, передает ТАСС.

Напомним, министр обороны Сергей Шойгу во время рабочей поездки в войска Западного военного округа в Воронежской области подтвердил успешное испытание противоспутниковой системы, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что испытание Россией противоспутниковой системы подрывает международную стабильность. В МИД РФ заявили, что сожалеют о реакции США на испытание Россией противоспутниковый системы, учитывая, что Вашингтон сам создает риски в космосе.