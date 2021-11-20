 

Мнение: Юстас – Алексу: работаю под контролем!

20.11.2021, 23:10, Разное
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Очередная хохма, которой нас развлекает мрачная ковидобесная реальность России: я посмотрел на статистику и удивился – почему на Яндексе позавчерашние данные по смертности? Что за халатность, уже и статистику бросили публиковать?! Я помнил, что когда смотрел в четверг, было “1254 смертей от ковида за сутки”. А тут суббота – и все еще старые данные!

А оказалось – Яндекс ни при чем. Это такая статистика: 19 ноября – 1254 смертей в сутки. 20 ноября – 1254 смертей в сутки.

Каково? Какая вероятность, что данные по смертности, собираемые по всей 145-миллионной РФ, от 80 с лишним регионов, из сотен больниц, два дня подряд будут абсолютно одинаковыми?

Я начинаю подозревать, что в числе 1254 скрыт какой-то шифр. Это сигнал всем нам, людям доброй воли! Число ведь действительно красивое. Оно явно неспроста! Как минимум, это просто какой-то измордованный статистик, которого бездушные бюрократы заставляют рисовать ужасающие цифры ковидной смертности, вот так вот, переломанными пальцами, передает нам условный знак – “Работаю под контролем! Не верьте мне, люди!”

А мы и не верим, брат. И не верили никогда. Держись!

Источник: Размышления вольного социолога



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