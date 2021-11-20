 

Мнение: Чем пахнет вердикт присяжных?

20.11.2021, 23:06, Разное
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Может, я чего-то не понимаю, но я не понимаю всемирной эйфории по поводу оправдательного вердикта, вынесенного присяжными в отношении 18-летнего Кайла Риттенхауса, застрелившего двух человек во время прошлогодних протестов движения Black Lives Matter против полицейского насилия и расизма.

Да, защита убедила присяжных, что юноша действовал в рамках самообороны, что стрелять он начал, потому что его жизнь была в опасности.  Хотя, судя по видеозаписи, если бы парень не ходил со стволом по улице, на него, скорей всего, никто не обратил бы внимания. Если кто и нападал на него, то разве что с целью обезоружить, чтобы парень не наломал дров.

И невозможно не заметить,что подсудимый открыл огонь не по разъяренным чернокожим, напавшим на него, а по таким же как он белокожим, которые и сами, похоже, были не в восторге от движения Black Lives Matter.

Энтони Хубера и Джозефа Розенбаума Кайл Риттенхаус убил. Вот эти парни на фотографии:

Гайге Гросскройц в ту ночь был ранен:

В гибели двух человек и ранении третьего, выходит, никто не виноват? Вообще-то это попахивает расизмом к светлокожим.  Думаю, что если бы погибшие и раненый были чернокожими, Кайла Риттенхауса, скорей всего, отправили бы в тюрьму лет на 20-25. Или я ошибаюсь?

Фотографии отсюда, отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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