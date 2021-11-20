Компания Huawei объявила о начале продаж нового планшета MateBook E

Новый планшет настолько тонкий, что людям иногда кажется, что он вот-вот лопнет как стекло из форточки. Толщина устройства чуть менее восьми миллиметров. Диагональ экрана здесь составляет 12,6 дюйма.

Выпущенный под брендом Huawei новый планшет модели MateBook E уже доступен в розничной сети, сообщает производитель. Правда, пока еще сделать можно только предварительный заказ. Однако в Huawei обещают, что поставки не задержатся.

Также данное устройство стало одним из первых планшетов, на который была установлена операционная система Windows 11. Раньше ее получали, в основном, персональные компьютеры и ноутбуки. Для предзаказа сегодня доступны несколько конфигураций с разными параметрами основной и оперативной памяти.