 

Компания Huawei объявила о начале продаж нового планшета MateBook E

20.11.2021, 23:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый планшет настолько тонкий, что людям иногда кажется, что он вот-вот лопнет как стекло из форточки. Толщина устройства чуть менее восьми миллиметров. Диагональ экрана здесь составляет 12,6 дюйма.

Выпущенный под брендом Huawei новый планшет модели MateBook E уже доступен в розничной сети, сообщает производитель. Правда, пока еще сделать можно только предварительный заказ. Однако в Huawei обещают, что поставки не задержатся.

Также данное устройство стало одним из первых планшетов, на который была установлена операционная система Windows 11. Раньше ее получали, в основном, персональные компьютеры и ноутбуки. Для предзаказа сегодня доступны несколько конфигураций с разными параметрами основной и оперативной памяти.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.11 / Мнения: В сексе нет ничего увлекательного

13.05 / Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание»

19.09 / Euronews – ВОЗ предупреждает о рекордных темпах новых заражений коронавирусом в ЕС

23.04 / В Москве осудили собиравших деньги для террористов в Сирии мужчин

26.02 / Минздрав Вьетнама одобрил использование российской вакцины «Спутник V»

07.01 / Телеведущая Лера Кудрявцева заболела коронавирусом

10.06 / На Замоскворецкой линии метро в Москве остановлено движение из-за человека на путях

10.08 / “Это говорит о том, что вас держали в плену. О боже”. Спирс, чье состояние оценивается в $60 млн, впервые в жизни получила собственный iPad

05.08 / SSJ 100 подал сигнал тревоги и экстренно сел в Казани

15.02 / Daily Mail – в старейшей печатной валентинке адресата обвиняют в «гостинге»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика