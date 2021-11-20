Rolls-Royce установил три мировых рекорда на своем электрическом самолете

Не так давно компания Rolls-Royce представила свой вариант самолета на электрической тяге под названием Spirit of Innovation («Дух инноваций»). Теперь же производитель, более известный своими шикарными лимузинами, сообщает, что именно на этом летательном аппарате удалось установить три мировых рекорда.

Первый рекорд касается скорости передвижения в полете. Spirit of Innovation сумел достичь 555,9 км/ч, что значительно больше, чем ранее зафиксированное достижение. Этот показатель достигнут на первых трех километрах полета. Напомним, что прошлый рекорд для электрического самолета составлял 213,04 км/ч. А вообще, самолет удалось разогнать до максимума в 623 км/ч, что также является мировым рекордом.

Также новый самолет быстрее всех своих предшественников сумел набрать высоту. На расстоянии в три тысячи метров над земной поверхностью он оказался всего за 60 секунд.