Выплата 1 тыс. грн за вакцинацию от COVID-19 может ускорить рост ВВП – Шмыгаль

“На этой неделе президент Украины [Владимир Зеленский] анонсировал программу выплат по 1 тыс. грн для всех вакцинированных украинцев. По предварительным оценкам НБУ, такая программа может ускорить рост ВВП на 0,2%”, – написал он.

По словам главы правительства, задумывая эти выплаты, “искали баланс между тем, чтобы поощрить вакцинацию и поддержать бизнес, наиболее пострадавший от пандемии”.

“Именно поэтому был выбран целевой механизм использования средств. Кроме того, такие целевые выплаты будут иметь минимальный эффект на инфляционные процессы. По правительственным оценкам, около 6 тыс. бизнесов по всей стране смогут принять участие в программе”, – объяснил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что “инициатива дорабатывается, чтобы ею в полной мере могли воспользоваться и пенсионеры, и жители сельской местности”.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/462173518683190

Контекст:

15 ноября Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался от коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. “За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билеты для путешествий внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки”, – сказал президент.

Программа начнет работать 19 декабря.

Спикер Зеленского Сергей Никифоров 16 ноября уточнил, что выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после. Он отметил, что деньги будут предоставлять не наличными. “Это будет определенный ваучер, сертификат или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг. Исчерпывающий список объявим в ближайшее время, но это культура, путешествия и спорт”, – рассказал пресс-секретарь.

Шмыгаль говорил, что деньги на программу выделят из общего фонда госбюджета. “Это будет фонд поддержки предпринимательства, пострадавшего от COVID-19”, – сказал он.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. В Украине по состоянию на 20 ноября первую дозу вакцины получили более 12,7 млн человек, а почти 9,7 млн человек получили две дозы и завершили иммунизацию.

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