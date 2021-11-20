 

Украинские пограничники получили два новых вертолета

20.11.2021, 22:44, Новости дня
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“Два вертолета, прибывших сегодня в Киев, имеют современное мощное оборудование для выявления и пресечения правонарушений на государственной границе. Среди прочего, вертолеты оснащены оптико-электронной системой наблюдения, позволяющей вести мониторинг, в том числе в инфракрасном режиме. При этом тепловизионная камера позволяет обнаружить транспортное средство на расстоянии до 20 км”, – говорится в релизе. 

В видеокомментарии, опубликованном в Facebook ГПСУ, говорится, что эти вертолеты пограничники получают по контракту между правительствами Украины и Франции. Первые такие вертолеты пограничники получили в январе 2020 года, всего в рамках создания единой системы авиационной безопасности и гражданской защиты ГПСУ должна получить 24 таких вертолета. 

Куда именно направят эти два вертолета, в релизе не уточняется.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/videos/1868389000000372/


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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