Мнение: Цисгендеры празднуют победу, черные расисты затаились

на видео: Кайл Риттенхаус, американский паренек, слушает вердикт присяжных. Not guilty – по всем (!) пунктам обвинения.

Да, суд присяжных в очередной раз не подвел. Кайла Риттенхауса, который во время беспорядков (то есть BLM-погромов) в Америке был членом “народной милиции” и пристрелил (насмерть) двух погромщиков, а еще одного ранил – суд оправдал полностью. Один из нападавших бежал на него с пистолетом, еще один пытался вырвать у него винтовку, третий начал в него целиться – в общем, самооборона, как доказывала и успешно доказала защита.

Тут самое удивительное не то, что суд принял в общем-то самоочевидное решение, а то, что в благополучный исход дела никто не верил. Все считали, что Кайла укатают вплоть до пожизненного в дивной американской тюрьме (где Кайлу черные уголовники каждый день бы доказывали, что “черные жизни” действительно важны). На видео он, похоже, по оглашении вердикта падает в обморок – и есть отчего. До последней минуты (!) не было уверенности в оправдании.

Конечно, это тяжелый удар для тамошней “атмосферы ненависти”, но говорить о каком-то переломе наверняка рано. Возможно (хоть и грустно так думать), но Кайла спасло то, что он, белый, пристрелил таких же белых, white trash, “белый мусор” – и только поэтому давление “борцов с расизмом” на процесс не было сокрушающим. Первого и самого буйного хулигана, кого он отправил на тот свет, и вовсе звали Розенбаум (так что – не было ли в этом процессе антисемитизма?)

Для тех, кто вообще не в курсе (хотя на данный момент это ГЛАВНОЕ событие в мире, которое освещают все СМИ мира) – надо все-таки дать описание событий (из Вики):

“25 августа 2020 года, на фоне беспорядков в Кеноше (англ. Kenosha unrest) в Кеноше, штат Висконсин, возникших после того, как полиция ранила Джейкоба Блейка, Кайл Риттенхаус (англ: Kyle Rittenhouse), 17-летний парень из Антиоха, штат Иллинойс, застрелил двух мужчин и ранил ещё одного мужчину в руку во время столкновений, в двух различных местах. Он был вооружён полуавтоматической винтовкой типа AR-15, а человек, раненый Риттенхаусом, был вооружён пистолетом[7]. Риттенхаус сказал, что прибыл сюда, чтобы защищать автосалон от вандализма, а также оказывать медицинскую помощь.

В первом месте Риттенхауса преследовала группа, в том числе житель Кеноши Джозеф Розенбаум. Третья сторона произвела выстрел в воздух, и, по словам свидетеля, невооружённый Розенбаум напал на Риттенхауса и попытался отобрать его винтовку. Риттенхаус четыре раза выстрелил в Розенбаума, выстрелив ему в пах, руку и бедро, голову и спину. Вскоре после этого Розенбаум умер с переломом таза, перфорацией печени и правого лёгкого.

Во втором месте, после того как Риттенхаус споткнулся во время бегства, он дважды выстрелил в неизвестного, ударившего его ногой. Протестующие подошли к Риттенхаусу, когда он все ещё был на земле, и житель Силвер-Лейк Энтони М. Хубер ударил Риттенхауса скейтбордом и пытался отобрать у него винтовку. Риттенхаус выстрелил в Хубера один раз, попав тому в грудь, что послужило причиной смерти последнего. Житель Уэст-Эллиса Гайдж Гросскройц, лицензированный фельдшер, который сказал, что считал Риттенхауса активным стрелком, подошёл к Риттенхаусу, направив на него пистолет; Риттенхаус выстрелил ему в правую руку”.

Словом, с точки зрения борцов за толерантность и против расизма, это просто белые цисгендерные мрази в одном из самых диких и отсталых штатов в США перестреляли друг друга – думаю, уже в ближайшее время такая точка зрения во всех ведущих мировых СМИ станет сквозной и господствующей. Если б Кайл задел хотя бы одного черного – с ним, конечно, разговор был бы другой. А так – пусть ПОКА гуляет.

Одно радует по-настоящему: маловероятно, что теперь, после оглашения вердикта суда присяжных, кому-то придет в голову пытаться его пересмотреть, а сам процесс “пересудить”. Если б дело было у нас в России, сам по себе вердикт вообще ничего бы не означал: если он бы шел против пожеланий властей, его бы с гарантией 146% с легкостью опротестовали бы “в вышестоящем суде” и продолжали бы “судить” до посинения – точнее, до получения нужного заказчикам и властям приговора.

В этом ПОКА все еще есть отличие (я надеюсь!) между Россией и США. В США пока еще действует правило (придуманное белыми цисгендерными мразями, к тому ж всеми сплошь рабовладельцами) и вписанное в американскую Конституцию (вообще всю написанную рабовладельцами, то есть заведомо ничтожную и даже позорную бумажку): что “дважды за одно и то же не судят”. Кайл может быть уверен, что больше по ДАННОМУ делу никто ему ничего не предъявит – всё, проехали. Сказали, что он чист – значит, он чист и все делал правильно.