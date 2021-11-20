Эксперты рассказали, как смартфон может защитить от слежки

Оказывается, самый обыкновенный смартфон может стать не только инструментом в руках мошенников, которые станут выуживать личную информацию его владельца, но и достаточно эффективным средством защиты от слежки.

По словам экспертов, при помощи смартфона достаточно легко можно обнаружить наличие скрытых камер в помещении. Об этом рассказали представители совместной группы исследователей их Южной Кореи и Сингапура.

Обнаружить скрытую камеры может ToF-сенсор, который с некоторых пор используется в датчиках камер смартфонов. Они есть в iPhone и Samsung последних поколений. По словам экспертов, эффективность смартфонов с такими датчиками при поиске скрытых камер составляет 88,9%.