 

Эксперты рассказали, как смартфон может защитить от слежки

20.11.2021, 22:10, Новости дня
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Оказывается, самый обыкновенный смартфон может стать не только инструментом в руках мошенников, которые станут выуживать личную информацию его владельца, но и достаточно эффективным средством защиты от слежки.

По словам экспертов, при помощи смартфона достаточно легко можно обнаружить наличие скрытых камер в помещении. Об этом рассказали представители совместной группы исследователей их Южной Кореи и Сингапура.

Обнаружить скрытую камеры может ToF-сенсор, который с некоторых пор используется в датчиках камер смартфонов. Они есть в iPhone и Samsung последних поколений. По словам экспертов, эффективность смартфонов с такими датчиками при поиске скрытых камер составляет 88,9%.



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