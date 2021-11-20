 

В Кировоградской области водитель Мercedes стрелял по машине, которую пытался обогнать – полиция

20.11.2021, 21:50, Новости дня
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“Водитель автомобиля Mercedes догнал легковушку марки Toyota, которая двигалась в попутном направлении, и предпринял попытку ее обогнать. В это время 29-летний водитель Toyota не предоставил дорогу Mercedes, что и стало причиной конфликта. Водитель Mercedes выехал на встречную полосу, поравнялся с Toyota и произвел три выстрела в сторону транспортного средства. Пули попали в стекло автомобиля и двери”, – говорится в сообщении.

Правоохранители отметили, что в результате стрельбы пострадавших нет. Отъехав, водитель Toyota, житель Днепропетровской области, позвонил в полицию.

“Через 15 минут после полученного сообщения автомобиль нарушителя был остановлен. Им оказался 65-летний житель Новоархангельска. Во время осмотра участка дороги полицейские обнаружили магазин к пистолету, заряженный патронами калибра 9 мм в количестве восьми штук и пистолет иностранного производства. Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертиз”, – рассказали в полиции.

Фото: npu.gov.ua

В ведомстве подчеркнули, что стрелявший задержан, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

На фотографиях, опубликованных полицией, видно, что пули попали в стекло Toyota со стороны водителя и со стороны переднего правого сидения.

Фото: npu.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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