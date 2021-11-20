День, который разделит историю Украины на две части, настал – Гордон

Гордон вышел к микрофону после того, как в эфире программы показали интервью бывшего начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Василия Бурбы.

В этом интервью Бурба рассказал, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил ему, что указание перенести операцию по задержанию вагнеровцев поступило от президента Владимира Зеленского. Бурба считает, что ее переносить нельзя было и это одна из причин провала.

“Это провал. Какие причины, вы спрашиваете. Первая причина провала – у нас есть “крот”, который работает на Россию. Вторая причина – наша плохая подготовка. И третья причина провала – хорошая работа контрразведки Беларуси”, – говорил Бурба.

Экс-глава ГУР также сообщил, что его сотрудников, которые знали об операции по вагнеровцам, уволили и забрали документы прикрытия, а его самого отправили в отставку, когда он составил список причастных к операции.

“Мне очень тяжело сейчас говорить что-либо. Все это время, пока мы были в эфире, мне физически плохо, – сказал Гордон, выйдя к микрофону. – Попробую объяснить почему. Восемь месяцев назад в эфире у Василия Голованова на канале “Украина 24″ я сказал, что такой день скоро будет, который изменит историю Украины. Я знал, о чем говорю. Я знал, что выйдет расследование группы Bellingcat о вагнеровцах. И я знал подробности этого… Это не скандал, это кошмар и ужас. И когда по причинам, которые стали известны позднее, расследование перенеслось и не вышло в назначенный срок, мы с Юрием Бутусовым записали интервью и рассказали то, что знали [о спецоперации]. Так вот день, который разделит историю Украины на две части – до и после, настал. Это происходит прямо сейчас, на наших глазах. Мы все – свидетели того, что история современной Украины разделилась на два этапа: до сегодняшней программы Савика Шустера и после, до выступления Василия Бурбы и после”.

Журналист подчеркнул, что операция была, хотя руководство страны изначально отрицало это.

“И то, с каким даже не остервенением, а с какой глупостью высшие должностные лица Украины врали народу Украины, что этой спецоперации не было, вызывает у меня недоумение и разочарование”, – сказал Гордон.

По его мнению, власти страны в этой ситуации “заврались окончательно”.

“После того, что прозвучало из уст генерала Бурбы, после того, что опубликовал Христо Грозев (а ни у кого, наверное, нет сомнения, что Христо Грозев еще много чего опубликует), я считаю, что президент Украины Владимир Зеленский должен немедленно отстранить всех действующих [должностных] лиц, названных генералом Бурбой, от выполнения их функциональных обязанностей. Немедленно, до полного выяснения обстоятельств этой тяжелейшей для Украины истории. Я считаю, что Владимир Александрович должен экстренно поговорить с нашими западными партнерами – он знает с кем – которые имеют телефонные переговоры, и не одни, высших должностных лиц Украины с высшими должностными лицами другой страны, в ходе которых были переданы детали этой спецоперации. То есть произошел не просто слив, произошло предательство. И то, что операция была отсрочена, – это не провал. Это предательство, это настоящее предательство государственных интересов”, – подчеркнул журналист.

Гордон добавил: глава ГУР подчиняется только министру обороны и президенту.

“Почему верховный главнокомандующий не говорит на такие темы с руководителем ГУР? Как можно кого-то делегировать, как можно расширять круг людей, которые, согласно своим функциональным обязанностям, не должны знать подробности таких вещей? Поэтому я как гражданин Украины хочу знать: есть ли в ближайшем окружении президента агенты РФ, кто из людей, связанных с президентом, поддерживает отношения со спецслужбами России, является ли это преступление, о котором я сейчас сказал, результатом глупости, целенаправленных действий по срыву спецоперации или результатом действия российских спецслужб по срыву операции? Насколько я знаю, российские спецслужбы ничего не подозревали, то есть украинский ГУР полностью переиграл ФСБ”, – сказал журналист.

Он высказал уверенность, что история этой спецоперации станет сюжетом для фильмов, в том числе голливудских.

“У нас потрясающие разведчики. Такого уровня операции сегодня мало кто в мире может себе позволить. Нам не надо ни на кого оглядываться. Для нас примером должен быть Израиль. Обидели где-то представителей Государства Израиль – Израиль может и выкрасть, и уничтожить, и все что угодно. И ни перед кем не обязан отчитываться. Потому это это высшие государственные интересы. И еще мне кажется, что все наши руководители смертельно боятся Путина. У них трясутся коленки. Ну, ребята, если вы боитесь, не идите на эти посты! Тут нужны стальные яйца, тут надо быть такими, как [президент Турции Реджеп] Эрдоган. Если у вас так не получается, уйдите, освободите место для других”, – добавил Гордон.

ВИДЕОВидео: Дмитрий Гордон / YouTube

9 марта Гордон в эфире канала “Украина 24” сказал, что 15 марта станет для страны тяжелым днем, когда будет обнародована очень важная информация, которая сделает этот день водоразделом для общества. На следующий день журналист объяснил, что имел в виду расследование Bellingcat о вагнеровцах.

Bellingcat несколько раз анонсировала выход расследования о вагнеровцах, но каждый раз он переносился. В конце июля выход анонсировался “в ближайшее время”. Издание ZN.UA, ссылаясь на собственные источники, сообщало в марте о желании Bellingcat записать позицию Офиса президента Украины по срыву операции. В ОП тогда заявили, что расследователи Bellingcat не были в Офисе президента и “ни с кем не встречались”.

26 сентября в Belllingcat заявляли, что расследование о вагнеровцах завершено. 17 ноября Bellingcat опубликовала совместное с российским изданием The Insider расследование “Анатомия “вагнергейта”: дерзкая украинская операция по поимке российских наемников”.

После выхода расследования российский журналист Роман Доброхотов, шеф-редактор The Insider объяснил, что оно откладывалось в том числе из-за отсутствия комментариев Зеленского и Ермака.

“Мы хотели получить какой-то ответ, разъяснение со стороны Офиса президента и самого президента. Полгода назад все запросы уже были отправлены, первые попытки пообщаться были сделаны. И шла какая-то очень странная волокита: с нами то соглашались поговорить, то отказывались, то предлагали поговорить еще с кем-то, этот кто-то еще говорил одну версию, потом кто-то приносил какую-то другую версию. Сам президент озвучивал – это даже не версии, это можно трактовать 10 разными способами. К примеру, он говорил, что Украину пытаются втянуть в эту операцию. Кто пытался? США, Россия, Беларусь? То есть очень непонятную, расплывчатую гипотезу предложили нам с той стороны. Мы ждали, но сколько времени прошло? Сколько можно уже? Прошел почти год с момента, как расследование началось. Пора бы и честь знать”, – сказал Доброхотов.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в ЧВК “Вагнер”. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе “ЛНР” и “ДНР”, однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

Это подтвердили экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. По их словам, спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский в сентябре 2020 года заявил, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было, а в июне 2021 года сравнил сценарий спецоперации с принудительной посадкой в Минске самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. “Это точно не была наша операция. Идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос, – правда”, – говорил Зеленский.

В сентябре 2021 года глава парламентской временной следственной комиссии Марьяна Безуглая заявила, что “специальное мероприятие” СБУ и разведки было начато в июле 2020 года. По словам Безуглой, это было сугубо украинское “специальное мероприятие”, в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она утверждала, что, согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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