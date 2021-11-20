 

Почему россияне умирают после выздоровления от ковида: профессор Шугушев объяснил ситуацию

20.11.2021, 21:42, Разное
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Коронавирусная инфекция COVID-19 может унести жизни людей с нарушениями сердечно-сосудистой системы и хроническими заболеваниями даже после выздоровления. У них сохраняется риск отсроченной смертности.

Российский доктор медицинских наук, профессор Заур Шугушев пояснил, что этот феномен особенно опасен для гипертоников, а также при атеросклерозе и тромбозе и для людей, переживших инфаркт. Ученый отметил, что для таких пациентов угроза летального исхода остается в течение трех-четырех недель после выздоровления.

По словам Шугушева, коронавирус в России сегодня коварен еще и тем, что его тяжелые осложнения сложно диагностировать и предупредить. Для этого не существует необходимых приборов и четких симптомов, которые могли бы указать на риск смерти через определенное время после болезни. Тем не менее, Заур Шугушев обратил внимание, что точно спрогнозировать осложнения для сердечно-сосудистой системы можно по ухудшению показателей ее работы после болезни. Осторожности требуют, в частности, – такие симптомы как повышение или понижение давления, а также появление на теле отеков, которых раньше не наблюдалось.

Специалисты отмечают, что из-за угрозы феномена отсроченной смертности людям из группы риска показана вакцинация от COVID-19.



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