Дура, что ль? – Личное мнение

Вчера на юбилее Муз-ТВ чванливый Киркоров прилюдно оскорбил журналистку. Женщина задала напомаженному Фильке вопрос, на который тот отреагировал мерзкой фразой: «Дура, что ль»?



Фото: Соцсети

Какой же он всё-таки отсталый и неактуальный.

Мнит себя королём на междусобойчике Голубого огонька, который никто не смотрит. Вкус плохой. Песни скучные. Но понтов при этом — выше крыши.

Эти деревенские понты у Фили уже не в первый раз выливаются в хамство в адрес журналистов. За такое нужно наказывать.

Журналисты — как-никак четвёртая власть, а в условиях Интернета — уже, пожалуй, и первая.

Журналисты, перестаньте фотошопить фотографии немолодого пухлого Фили. Публикуйте как есть. Блогеры делают именно так. Берите пример, потому что сегодня актуальна лишь правда.



Фото: Соцсети

Деревенские селебруны вам открыто хамят, а вы их ряшки по циркулю в фотошопе вылизываете. Зачем?

Отфотошопив, вы ещё его о чём-то там спрашиваете. Зачем? Киркоров давно неактуален. Никому его ответы не нужны.

Филя актуален примерно так же, как апрельский талый снег. Пусть Алле своей хамит, а не журналистам.



Фото: Соцсети

Совсем дед берега утратил. Чудо в перьях из прошлого века. Я не люблю хамство. В 21 веке оно — не в тренде.

Бедросыч, 80-е закончились больше трёх десятков лет назад. А ты и не заметил, да?

Как относитесь к Киркорову? Надоел?

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